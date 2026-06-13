باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین حسن خانی، معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، با اعلام این مطلب گفت: پیرو دستور وزیر ورزش و جوانان، کمیتهای برای برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب در این وزارتخانه تشکیل میشود.
معاون وزیر ورزش با اشاره به اعلام رسمی زمان و مکان مراسم از سوی ستاد بزرگداشت، تأکید کرد: جامعه ورزش و جوانان همگام با سایر اقشار ملت، حضوری گسترده و میلیونی در مراسم تشییع و تدفین خواهند داشت. برنامههای ویژهای نیز برای این مناسبت پیشبینی شده که متعاقباً اطلاعرسانی میشود.
حسنخانی افزود: ملت ایران با حضور دهها میلیونی در مراسم وداع با امام شهید خود، بار دیگر با آرمانهای امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، تجدید بیعت خواهند کرد.
او با تأکید بر نقش جوانان و ورزشکاران در این رویداد تاریخی، تصریح کرد: جامعه ورزش و جوانان ایران اسلامی، حماسهای مؤمنانه و انقلابی را در این مراسم به نمایش خواهد گذاشت.