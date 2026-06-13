۴ عضو تیم ملی فوتبال ایران برای سفر به آمریکا روادید دریافت کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در فاصله ۲ روز تا اعزام تیم ملی فوتبال ایران به شهر لسآنجلس برای برگزاری اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶، ۴ عضو از ۱۵ نفری که پیشازاین برایشان روادید آمریکا صادر نشده بود، روادید سفر به این کشور را دریافت کردند.
امید جمالی، رئیس دپارتمان بینالملل فدراسیون فوتبال، علی افضلی، کارشناس بینالملل فدراسیون، مسعود اردشیر، افسر امنیتی تیم ملی و مهرپویا اسدی، آنالیروز تیم چهارنفری هستند که وزارت امور خارجه آمریکا پس از ادامه پیگیریهای فدراسیون فوتبال برای سفر آنها به لسآنجلس روادید صادر کرد.
بااینحال همچنان تکلیف ۱۱ نفر دیگر از جمله مهدی تاج (رئیس فدراسیون)، هدایت ممبینی (دبیرکل)، مهدی محمدنبی (مدیر تیم ملی)، مهدی خراطی (مدیر اجرایی تیم ملی) محسن معتمدکیا (مدیر رسانهای تیم ملی) سیامک قلیچخانی (عضو بخش رسانهای تیم ملی) مهدی ملکآباد (رئیس حراست فدراسیون فوتبال) سروش سلماسی (آنالیزور تیم ملی) و رضا جاودان (عضو کادر تدارکات تیم ملی) نامشخص است.
هرچند مسئولان فدراسیون طی روزهای اخیر با پیگیریهای مداوم تلاش کردند مشکل را برطرف کنند، اما تاکنون همه درخواستها به نتیجه نرسیده است.تیم ملی ایران که این روزها در تیخوانای مکزیک اردو زده، طبق برنامه دوشنبه برنامه سفر کاروان ایران بهگونهای تنظیم شده که اعضای تیم پس از صرف ناهار در کمپ محل اقامت خود، راهی فرودگاه شده و به لسآنجلس پرواز کنند. تمرین آخر تیم نیز در این محل انجام میشود.
همزمان با وجود ادامه پیگیریها برای حل مشکل روادید، هومن افاضلی، مشاور فنی امیر قلعهنویی راهی آمریکا شده و در حال حاضر برخی امور اجرایی و سرپرستی تیم را انجام میدهد.
فیفا هتل «وستدریفت» (Westdrift) را به عنوان محل اقامت تیم ملی ایران در لس آنجلس معرفی کرده است.