۴ تیم دانشگاهی کشورمان موفق شدند به مرحله حذفی هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا صعود کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - دومین روز از مرحله گروهی هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه نفره دانشجویان آسیا برگزار شد.



نتایج مسابقات به شرح زیر است:



در بخش پسران، تیم موسسه آموزش عالی توس برابر نماینده مغولستان نتیجه را ۲۱ بر ۱۶ واگذار کرد و سپس برابر نماینده سنگاپور ۱۹ بر ۱۵ پیروز شد. پسران دانشگاه آزاد هم ۱۹ بر ۱۷ نتیجه را به نماینده چین واگذار کردند و ۱۶ بر ۱۵ هم نماینده سنگاپور را شکست دادند.

در بخش دختران، تیم پیام نور ۱۶ بر ۱۲ برابر دانشگاه ملی سنگاپور پیروز شد و برابر نماینده هنگ کنگ ۱۸ بر ۲۰ شکست خورد. دختران دانشگاه آزاد ۲۱ بر ۱۱ نماینده ماکائو و ۱۵ بر ۱۱ نماینده هنگ کنگ را شکست دادند.

هر ۴ تیم کشورمان به مرحله حذفی صعود کردند. تیم دختران پیام نور و دانشگاه آزاد در این مرحله به مصاف هم می‌روند و فردا یکی از این دو تیم خذف خواهد شد. مؤسسه آموزش عالی توس رو در روی تیم دانشگاه تریبهوان (نپال) قرار خواهد گرفت. دانشگاه آزاد اسلامی مقابل تیم دانشگاه بین‌المللی رویال (مغولستان) صف‌آرایی می‌کنند.

گفتنی است هشتمین دوره مسابقات بسکتبال سه در سه دانشجویان آسیا از ۲۲ تا ۲۴ خردادماه در کشور چین برگزار و قهرمان این دوره سهمیه مسابقات جام جهانی را کسب می‌کند.