دستیار حسین عبدی به تشریح وضعیت تیم ملی امید در پایان اردوی ترکیه پرداخت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا مهدوی مربی تیم ملی امید درباره اردوی اخیر تیم ملی فوتبال امید ایران در آنتالیا ترکیه گفت: خوشبختانه اردوی بسیار منظم و باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم. شرایط اردو از هر نظر مطلوب بود و بازیکنان توانستند در فضایی کاملاً حرفه‌ای تمرینات خود را دنبال کنند. باید از فدراسیون بابت فراهم کردن این شرایط تشکر کنم.

او درباره کیفیت بازیکنان حاضر در این تیم گفت: امروز شاهد شکل‌گیری یکی از نسل‌های خوب فوتبال ایران هستیم. بازیکنانی که در سال‌های اخیر درتیم‌های ملی پایه و باشگاه‌ها رشد کرده‌اند و حالا حاصل همکاری باشگاه‌ها و برنامه‌ریزی فدراسیون فوتبال را می‌توان در تیم ملی امید مشاهده کرد. بازیکنان بسیار خوبی در اختیار داریم که اگر روند رشد آنها به همین شکل ادامه پیدا کند، می‌توانند آینده فوتبال ایران را تضمین کنند.

مربی تیم ملی امید درباره انتظار از این تیم در مسیر آماده‌سازی برای بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا به میزبانی ژاپن ادامه داد: هدف نخست ما حضور موفق در بازی‌های آسیایی ناگویا است. این مسابقات اهمیت زیادی برای فوتبال ایران دارد و طبیعی است تمام تمرکز ما روی ارائه عملکردی شایسته در این رقابت‌ها خواهد بود، اما در کنار آن باید نگاه بلندمدت نیز داشته باشیم. مسیر حضور موفق در المپیک ۲۰۲۸ از همین امروز آغاز می‌شود و نباید تنها به یک تورنمنت فکر کنیم.

مهدوی با اشاره به چشم‌انداز مثبت خود از تیم ملی امید تصریح کرد: تیم ملی فعلی امید واقعاً به فوتبال ایران امید می‌دهد. انگیزه، کیفیت فنی، نظم و اشتیاقی که در بین بازیکنان وجود دارد، نویدبخش روز‌های خوبی برای فوتبال کشور است. اگر بتوانیم این روند را حفظ کنیم، قطعاً می‌توانیم نتایجی در شأن فوتبال ایران کسب کنیم و دل مردم را شاد کنیم.

او درباره همکاری خود با حسین عبدی نیز گفت: در دوره بازیکن‌سازی ایشان در رده‌های نوجوانان و همچنین بخش‌های مختلف فنی دیگر هم افتخار همکاری با عبدی را داشتم. این بار هم از اعتماد او و مجموه فدراسیون قدردان هستم. حسین عبدی برنامه‌ریزی بسیار خوبی برای تیم امید انجام داده است. سرمربی هم برای بازی‌های آسیایی ناگویا و هم برای مراحل بعدی که به مسیر المپیک ۲۰۲۸ مربوط می‌شود، برنامه مشخص و مدونی دارد. این موضوع باعث شده تمام اعضای کادر فنی با شناخت کامل از اهداف تیم کار خود را دنبال کنند.

مربی امید ایران در پایان خاطرنشان کرد: اردو‌های منظم و همکاری باشگاه‌ها در اختیار گذاشتن بازیکنان، مهم‌ترین بخش موفقیت تیم امید خواهد بود. خوشبختانه فدراسیون فوتبال نیز از همان ابتدای کار نشان داد نگاه ویژه‌ای به تیم امید دارد و امکانات بسیار خوبی را در اختیار این تیم قرار داده است. وقتی دغدغه‌های اجرایی و پشتیبانی کاهش پیدا کند، کادر فنی و بازیکنان با تمرکز بیشتری کار می‌کنند. امیدوارم با تلاش بازیکنان، هماهنگی مثال‌زدنی اعضای تیم و حمایت فدراسیون بتوانیم به اهدافی که برای خود ترسیم کرده‌ایم دست پیدا کنیم و نتایج دلخواه را به دست آوریم.