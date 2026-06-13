باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری -ایمان محرابینیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به آخرین وضعیت تردد در محورهای شمالی اعلام کرد: در محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) در محدودههای مجدار و هزارچم ترافیک سنگین گزارش شده است. همچنین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) محدوده سه راهی چلاو و در محور فیروزکوه مسیر (شمال به جنوب) محدوده دماوند نیز ترافیک سنگین وجود دارد.
وی افزود: در آزادراههای پرتردد کشور نیز در برخی مقاطع شاهد افزایش حجم تردد هستیم؛ بهطوریکه در آزادراه تهران ـ پردیس، آزادراه تهران ـ شمال، آزادراه قزوین ـ رشت (رفت و برگشت)، آزادراه کرج ـ قزوین و آزادراه قزوین ـ کرج تردد پرحجم گزارش شده است.
محرابینیا ادامه داد: در سایر محورهای کشور نیز ترافیک سنگین در بخشهایی از **آزادراه قزوین ـ کرج، محور تهران ـ فشم، آزادراه قم ـ تهران در محدوده شهر آفتاب و بزرگراه تهران ـ ورامین در محدوده قلعهنو مشاهده میشود.
مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راههای کشور با اشاره به محورهای دارای انسداد غیرشریانی گفت: تنها محور دارای انسداد اعلامشده، محور پاتاوه ـ دهدشت است.
وی همچنین خاطرنشان کرد: محورهای شمالی کشور فاقد مداخلات جوی بوده و بارندگی یا شرایط نامساعد جوی در این مسیرها گزارش نشده است.