باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره گزارش داد که هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی دقایقی پیش دومین حمله را به شهر بئر عایشیه در شهرستان بنت جبیل و در مرز با سرزمین‌های اشغالی انجام داده‌اند.

در همین حال، دو حمله هوایی دیگر در شهرستان صیدا گزارش شده است و گفته می‌شود شهر‌های رمیش در شهرستان بنت جبیل و الصوانا در شهرستان مرجعیون (جنوب شرقی لبنان) نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که رژیم اشغالگر اوایل امروز دستور آوارگی چندین شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرد.

دولت لبنان پیش از این با رژیم صهیونیستی مذاکره کرده و توافق آتش‌بسی را امضا کرده که تا کنون بار‌ها نقض شده و عملا فقط روی کاغذ بوده است.

در همین حال، دولت پاکستان از امضای توافقنامه صلح ایران و آمریکا تا ۲۴ ساعت آینده خبر داده است. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که توافق اولیه، پایان جنگ «در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان» را اعلام خواهد کرد.

منبع: الجزیره