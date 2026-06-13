الجزیره از حملات هوایی جدید به مناطق مختلف جنوب لبنان از جمله بنت‌جبیل، صیدا و مرجعیون همزمان با صدور دستور تخلیه خبر داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره گزارش داد که هواپیما‌های جنگی رژیم صهیونیستی دقایقی پیش دومین حمله را به شهر بئر عایشیه در شهرستان بنت جبیل و در مرز با سرزمین‌های اشغالی انجام داده‌اند.

در همین حال، دو حمله هوایی دیگر در شهرستان صیدا گزارش شده است و گفته می‌شود شهر‌های رمیش در شهرستان بنت جبیل و الصوانا در شهرستان مرجعیون (جنوب شرقی لبنان) نیز مورد اصابت قرار گرفتند.

این حملات پس از آن صورت می‌گیرد که رژیم اشغالگر اوایل امروز دستور آوارگی چندین شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرد.

دولت لبنان پیش از این با رژیم صهیونیستی مذاکره کرده و توافق آتش‌بسی را امضا کرده که تا کنون بار‌ها نقض شده و عملا فقط روی کاغذ بوده است.

در همین حال، دولت پاکستان از امضای توافقنامه صلح ایران و آمریکا تا ۲۴ ساعت آینده خبر داده است. رسانه‌های ایرانی گزارش داده‌اند که توافق اولیه، پایان جنگ «در تمام جبهه‌ها، از جمله لبنان» را اعلام خواهد کرد.

حملات به جنوب لبنان

حملات امروز به لبنان

حمله رژیم صهیونیستی

منبع: الجزیره

برچسب ها: حملات هوایی ، جنوب لبنان ، رژیم صهیونیستی
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