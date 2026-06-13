باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره گزارش داد که هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دقایقی پیش دومین حمله را به شهر بئر عایشیه در شهرستان بنت جبیل و در مرز با سرزمینهای اشغالی انجام دادهاند.
در همین حال، دو حمله هوایی دیگر در شهرستان صیدا گزارش شده است و گفته میشود شهرهای رمیش در شهرستان بنت جبیل و الصوانا در شهرستان مرجعیون (جنوب شرقی لبنان) نیز مورد اصابت قرار گرفتند.
این حملات پس از آن صورت میگیرد که رژیم اشغالگر اوایل امروز دستور آوارگی چندین شهر و روستا در جنوب لبنان را صادر کرد.
دولت لبنان پیش از این با رژیم صهیونیستی مذاکره کرده و توافق آتشبسی را امضا کرده که تا کنون بارها نقض شده و عملا فقط روی کاغذ بوده است.
در همین حال، دولت پاکستان از امضای توافقنامه صلح ایران و آمریکا تا ۲۴ ساعت آینده خبر داده است. رسانههای ایرانی گزارش دادهاند که توافق اولیه، پایان جنگ «در تمام جبههها، از جمله لبنان» را اعلام خواهد کرد.
منبع: الجزیره