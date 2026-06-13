مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران از بهره‌برداری فاز نخست آزادراه شهید شوشتری پس از ۱۸ سال خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی صداقتی در حاشیه افتتاح فاز نخست آزاد راه شهید شوشتری اظهار کرد: خوشحالیم که امروز شاهد بهره‌برداری از فاز نخست این پروژه مهم شهری هستیم؛ پروژه‌ای که به نام شهید نورعلی شوشتری و فرزند ایشان که در دی‌ماه امسال به شهادت رسیدند، مزین شده است.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه در شبکه حمل‌ ونقل پایتخت، خاطرنشان کرد: آزادراه شهید شوشتری به عنوان کمربند شرقی تهران، بزرگراه شهید نجفی‌رستگار و بزرگراه امام رضا(ع) را به بزرگراه شهید یاسینی در شمال شرق تهران متصل می‌کند. با بهره‌برداری از این مسیر، خودروهایی که از جنوب شرق تهران قصد تردد به سمت شمال شرق پایتخت و شهرهای شمالی کشور را دارند، دیگر نیازی به عبور از میدان بسیج و بزرگراه بسیج نخواهد داشت و این موضوع به کاهش چشمگیر حجم ترافیک در این محدوده منجر خواهد شد.

صداقتی با بیان اینکه بخش‌هایی از این پروژه طی سال‌های گذشته اجرا شده بود، افزود: سهم اصلی پیشرفت و تکمیل پروژه در دوره مدیریت شهری فعلی رقم خورد. مهم‌ترین چالش پروژه مربوط به مسائل ملکی و تملک اراضی بود که بخش عمده آن به اراضی متعلق به ارتش جمهوری اسلامی ایران و وزارت ورزش مربوط می‌شد. خوشبختانه توافقات لازم در این دوره انجام و اراضی مورد نیاز در اختیار پروژه قرار گرفت.

وی ادامه داد: هزینه تملک اراضی مورد نیاز برای اجرای این مسیر ۹ کیلومتری به نرخ روز حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده است. با رفع موانع تملک و تأمین اراضی، زمینه برای تکمیل پروژه فراهم شد و امروز شاهد بهره‌برداری از نخستین فاز آن هستیم.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران با اشاره به مشخصات این پروژه، اضافه کرد: فاز نخست آزادراه شهید شوشتری به طول ۹.۳ کیلومتر، نخستین پروژه آزادراهی درون‌شهری تهران است که به بهره‌برداری می‌رسد. در حال حاضر نیز مراحل اخذ مجوزهای لازم برای اجرای فاز دوم در دست انجام است و امیدواریم عملیات اجرایی این بخش نیز در سال جاری آغاز شود. برآورد می‌شود تکمیل فاز دوم پروژه حدود سه تا چهار سال زمان نیاز داشته باشد تا کمربند شرقی تهران به طور کامل در اختیار شهروندان قرار گیرد.

وی در خصوص قدامات فنی انجام‌شده در مسیر پروژه توضیح داد: با توجه به تغییر ماهیت مسیر از بزرگراه به آزادراه، دو زیرگذر موجود بازتعریف و سه زیرگذر جدید در طول مسیر احداث شد. همچنین تمامی آبروها، ابنیه فنی و سازه‌های مرتبط متناسب با استانداردهای آزادراهی طراحی و اجرا شده‌اند.

صداقتی با اشاره به دسترسی‌های فعلی این مسیر اظهار کرد: در فاز نخست، دسترسی موقت از طریق بلوار هجرت به بزرگراه بسیج در مسیر رفت و برگشت فراهم شده است. شهروندان می‌توانند از طریق بزرگراه بسیج، پل هجرت و بلوار هجرت وارد آزادراه شهید شوشتری شده و به سمت بزرگراه شهید نجفی‌رستگار، بزرگراه امام رضا(ع) و سایر مقاصد حرکت کنند. همچنین در مسیر بازگشت نیز امکان اتصال از آزادراه به بزرگراه بسیج و میدان کلاهدوز فراهم شده است.

وی ارزش عملیات اجرایی انجام‌شده در این پروژه را حدود پنج هزار میلیارد تومان به نرخ روز اعلام کرد و گفت: همزمان با افتتاح این مسیر، چندین تقاطع و دسترسی در محدوده تقاطع سمن نیز به بهره‌برداری می‌رسد و به صورت کامل زیر بار ترافیک خواهد رفت.

مدیرعامل سازمان مهندسی و عمران شهرداری تهران تأکید کرد: بهره‌برداری از آزادراه شهید شوشتری علاوه بر تکمیل بخشی از کمربند شرقی پایتخت، نقش مهمی در توزیع سفرهای شهری، کاهش زمان سفر، افزایش ایمنی تردد و روان‌سازی جریان ترافیک در جنوب شرق تهران خواهد داشت.

برچسب ها: بزرگراه شهید شوشتری ، افتتاح بزرگراه
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