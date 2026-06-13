با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیری‌های دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی، سامانه جامع صورت‌های مالی (صورا) رونمایی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مراسم رونمایی از سامانه جامع صورت‌های مالی (صورا) روز ۲۳ خرداد با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی مسئولان حوزه اقتصادی کشور در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.

در این جلسه از سامانه صورا (صورت‌های مالی) رونمایی شد و ابعاد سامانه و نحوه اجرای آن برای شبکه بانکی تشریح شد.

این سامانه بستر ثبت، اجرا و استعلام برخط و یکپارچه صورت‌های مالی اعم از حسابرسی شده و حسابرسی نشده برای همه شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است و بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در فرایند اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات بانکی برای مشتریان خود صورت‌های مالی اشخاص را از این سامانه استعلام خواهند کرد.

با اجرای سامانه صورا، علاوه بر تسهیل امور مالی و حسابرسی اشخاص و بنگاه‌های اقتصادی، یکپارچگی اطلاعاتی جهت بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی برای دولت و شفافیت و پیشگیری از فساد و رفع ناعدالتی در توزیع منابع بانکی و مالی محقق خواهد شد. 

سامانه صورت‌های مالی در اجرای تکالیف قانونی ماده (۱۱) آیین‌نامه پیشگیری از انباشت مطالبات غیرجاری بانکی مصوب ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و با دستور ویژه معاون اول رئیس‌جمهور، پیگیری‌های مستمر دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و  راهبری وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی و عاملیت سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان مجری سامانه طراحی و استقرار یافت و به مرحله بهره‌برداری رسیده است.

هم اکنون سامانه در سه بانک ملت، صنعت و معدن و پست بانک به اجرا درآمده و مقرر است در ادامه مراحل اجرایی آن، در تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در دستور کار قرار گیرد. 

شفافیت ارتقای حکمرانی هوشمند و داده‌محور در راستای توسعه پایدار اقتصادی، تسهیل فضای کسب و کار توام با سالم‌سازی گلوگاه‌های فسادخیز اقتصادی، ارتقای اعتبارسنجی و عدالت در توزیع منابع بانکی و کاهش‌ نسبت مطالبات غیرجاری بانک‌ها از مزایای اجرای این سامانه است.

مقرر است به منظور حمایت از فعالان اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی اطلاع‌رسانی و پشتیبانی‌های فنی و اجرایی لازم را به عمل آورد.

در جلسه رونمایی از سامانه صورا، وزیر  امور اقتصادی و دارایی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاون نظارت مالی خزانه‌داری کل کشور، رئیس سازمان‌های امور مالیاتی، بورس و اوراق بهادار و حسابرسی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، مدیران ارشد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، جامعه حسابداران رسمی و مدیران عامل بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و مسئولان دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی حضور داشتند. 

در این جلسه، مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره بر اولویت برنامه اصلاحات اقتصادی دولت، سامانه جامع صورت‌های مالی را در ارتباط مستقیم با این برنامه عنوان کرد. 

وزیر اقتصاد ادامه داد: این سامانه دارای مزایای متعدد در ارتقای سلامت بانکی، حاکمیت قانون  و ایجاد بستر اجرای مقررات، تأمین مالی غیرتورمی بنگاه‌های اقتصادی در بعد خرد در بانک‌ها و سوق دادن تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ به سمت بازار سرمایه دانستند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: صورت های مالی ، رونمایی سامانه
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نظرات کاربران
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در انتظار بررسی: ۲
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۲۶ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
ایشان قادر نیست قیمت یک شانه تخم مرغ را ثبات دهد.
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