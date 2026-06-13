استاندار البرز با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری مراسم تشییع و وداع با رهبر شهید انقلاب، از فراهم شدن امکانات تردد مردم به تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مجتبی عبداللهی در برنامه نگاه مردم ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب، دانشمندان هسته‌ای، فرماندهان پاسدار و مردم عزیز کشورمان که در جنگ رمضان عزیزان خود را از دست دادند، اظهار کرد: همدلی و همراهی خود را با ملت بزرگ ایران اعلام می‌کنیم و از مردمی که پیروز مطلق این جنگ نابرابر بودند، صمیمانه تقدیر و تشکر داریم.

وی افزود: جنگی که از سوی رژیم آمریکایی ـ صهیونیستی به ایران تحمیل شد، با ایستادگی مردم به صحنه پیروزی ملت تبدیل شد و به‌طور خاص این مردم بودند که در میدان و خیابان پیروز شدند. آنچه شایسته این مردم است، باید از سوی مسئولان و خدمتگزاران آنان انجام شود.

استاندار البرز با اشاره به برنامه مراسم‌های پیش‌رو گفت: بر اساس اطلاعیه اعلام‌شده، مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب در روز‌های ۱۳ و ۱۴ تیرماه در تهران برگزار می‌شود و پس از آن نیز مراسم‌هایی در حرم حضرت معصومه (س) و همچنین پنجشنبه ۱۸ تیرماه در مشهد مقدس و حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده است.

عبداللهی تصریح کرد: برای مردم استان البرز که قصد حضور در مصلی تهران را دارند، امکانات و مقدمات لازم برای تردد فراهم خواهد شد

برچسب ها: مراسم تشییع ، استاندار البرز
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