باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استاندار البرز در برنامه نگاه مردم با تقدیر از صنف نانوایان بهویژه در ایام جنگ گفت: برخی نانواییها بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت داشتند و جا دارد از زحمات آنان قدردانی شود.
وی با حضور در سیمای البرز افزود: در حال حاضر در حوزه نان، دولت ناراضی است، مردم ناراضی هستند و نانوایان نیز ناراضیاند. رهبر شهید انقلاب در سال ۱۳۸۹ فرمان ۹ مادهای در حوزه نان صادر کرده بودند و اکنون نیز کارگروهی برای بررسی این موضوع تشکیل دادهایم.
عبداللهی با تشریح ابعاد یارانه آرد گفت: دولت امسال گندم را کیلویی ۴۰ هزار و ۹۵۰ تومان خریداری میکند و با احتساب هزینه حمل، این رقم برای دولت به بیش از ۶۰ هزار تومان میرسد، در حالی که آرد تحویلی به نانواییها کیلویی ۱۰۰ تومان است؛ به عبارتی دولت یارانه بسیار سنگینی در این بخش پرداخت میکند.
وی در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: با این حال فقط ۵.۵ درصد هزینه تمامشده یک نان بربری یا سنگک مربوط به آرد است و باقی هزینهها شامل انرژی، تجهیزات، لوازم مصرفی و سایر هزینههاست. در حالی که بخش زیادی از اعتراضها متوجه نانواییها میشود، اما این تنها حلقه پایانی یک زنجیره بزرگ است.
استاندار البرز خاطرنشان کرد: سالانه حدود ۵۴۰ همت یارانه آرد پرداخت میشود، اما همچنان نارضایتی وجود دارد؛ بنابراین باید تغییرات اساسی در این زنجیره اعمال شود. یکی از طرحهای در دست بررسی، حذف یارانه آرد و پرداخت مستقیم آن به مردم است که هنوز در مرحله کارشناسی قرار دارد.
وی از برگزاری جشنواره سنتی نان در استان نیز خبر داد و گفت: استان البرز دارای ۲۸ نوع نان سنتی است و تلاش میشود از ظرفیت جوانان و همچنین بانوان فعال در مدیریت نانواییها بیشتر استفاده شود.