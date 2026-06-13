باشگاه خبرنگاران جوان - جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی گفت: عصر امروز یک تصادف زنجیره ای بین یک دستگاه اتوبوس و ۱۲ خودرو صورت گرفت.
سخنگوی سازمان آتش نشانی افزود: شدت برخورد به قدری بالا بود که سه نفر از رانندگان خودروهای مستقر در محل، دچار مصدومیتهای جدی شده و توسط عوامل اورژانس به بیمارستان منتقل شدند.
وی ادامه داد: چندین مورد آسیبدیدگی جزئی نیز گزارش شد که افراد مربوطه پس از معاینات اولیه، محل را ترک کردند.
ملکی گفت: این اتوبوس با قدرتی غیرقابل کنترل، به گاردریلهای محافظ مسیر برخورد کرد و در حرکتی ویرانگر، حدود ۴۰ تا ۵۰ متر از این تجهیزات ایمنی را در هم شکست تا اینکه در نهایت در محل حادثه متوقف شد.