باشگاه خبرنگاران جوان - رحمان آراسته گفت: بازار گواهی سپرده کالایی مس کاتد از ۲۸ مهر ۱۴۰۴ در بورس کالای ایران راه اندازی شد. از زمان آغاز به کار این بازار تاکنون بیش از ۴ هزار و ۱۷۰ تن گواهی سپرده مس کاتد به ارزش۷.۱ هزار میلیارد تومان در آن مورد معامله قرار گرفته است.
آراسته گفت: در حال حاضر ۸ هزار و ۳۰۲ سرمایهگذار در این بازار فعال هستند که نشاندهنده توسعه مشارکت سرمایهگذاران و افزایش عمق بازار مس کاتد در بورس کالاست.
به گفته مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران، در ادامه توسعه این بازار، قراردادهای آتی مس کاتد نیز از ۵ آذر ۱۴۰۴ راهاندازی شد تا امکان پوشش ریسک و مدیریت نوسانات قیمت برای فعالان این صنعت بیش از پیش فراهم شود. تجربه موفق راهاندازی بازارهای گواهی سپرده و آتی مس کاتد نشان داد که ظرفیت مناسبی برای توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر این فلز راهبردی در کشور وجود دارد.
بازگشت قراردادهای آتی مس کاتد
آراسته افزود: قراردادهای آتی مس کاتد به زودی و با تغییر در مشخصات قرارداد و با سررسیدهای جذاب دوباره راهاندازی خواهد شد.
او گفت: با راهاندازی قراردادهای اختیار معامله به سمت تکمیل زنجیره ابزارهای مالی بازار مس کاتد شامل بازار نقدی مبتنی بر گواهی سپرده، قراردادهای آتی و قراردادهای اختیار معامله حرکت می کنیم. این موضوع امکان استفاده از ابزارهای متنوع سرمایهگذاری، پوشش ریسک و اجرای استراتژیهای معاملاتی پیشرفته را برای فعالان بازار فراهم میکند.
کارکردهای ابزار اختیار معامله
مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالای ایران اعلام کرد: اختیار معامله از جمله ابزارهای مهم و پیشرفته مدیریت ریسک در بازارهای مالی و کالایی جهان به شمار میرود و راهاندازی آن بر روی مس کاتد میتواند به افزایش عمق بازار، بهبود فرآیند کشف قیمت، ارتقای نقدشوندگی و توسعه مشارکت سرمایهگذاران حرفهای کمک کند؛ در همین چارچوب، اختیار معامله مس کاتد میتواند مقدمهای برای توسعه ابزارهای مشتقه سایر فلزات پایه مانند آلومینیوم، روی و سرب در بورس کالا باشد.
اهمیت مس
آراسته معتقد است، مس به عنوان یکی از مهمترین فلزات پایه و پرکاربرد در صنایع مختلف، همواره تحت تأثیر تحولات اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی قرار دارد. از این رو، توسعه ابزارهای مشتقه مبتنی بر مس کاتد میتواند نقش مؤثری در مدیریت ریسک تولیدکنندگان، مصرفکنندگان و سایر فعالان این زنجیره ایفا کند.
اهمیت توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالا
مدیر بازار مشتقه و ابزارهای نوین مالی بورس کالا گفت: بورس کالای ایران توسعه ابزارهای مالی مبتنی بر کالاهای مختلف را با هدف تعمیق بازار، افزایش کارایی، ارتقای شفافیت و فراهمسازی بسترهای نوین مدیریت ریسک برای فعالان اقتصادی کشور با جدیت دنبال میکند.
آراسته اعلام کرد: صندوق کالایی مس با ساز و کار جدید در حال طراحی است. برگزاری جلسات کارشناسی در آینده نزدیک با سازمان بورس و اوراق بهادار در دستور کار است.در تلاش هستیم پس از اخذ مجوز سازمان بورس واوراق بهادار، این نوع صندوقها را در سال جاری تشکیل دهیم.
منبع: بورس کالا