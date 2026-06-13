رئیس جمهور آمریکا مدعی شد توافق آتش‌بس با ایران فردا امضا می‌شود و پس از آن تنگه هرمز باز خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با اشاره به توافقنامه آتش‌بس با ایران، در شبکه اجتماعی خود اعلام کرد که این توافق فردا (یکشنبه) امضا خواهد شد و «بلافاصله» پس از امضای آن، «تنگه هرمز به روی همه باز خواهد شد».

ترامپ مدعی شد که مشتاقانه منتظر همکاری با ایران و کل منطقه آسیای غربی در دراز مدت است و مجددا تکرار کرد که توافق او بهتر از توافق دولت باراک اوباما (برجام) در سال ۲۰۱۵ بوده است.

با وجود اینکه گفته شده بحث‌ها درباره جزئیات پرونده هسته‌ای ایران در گفت‌و‌گو‌های پس از این تفاهم‌نامه بررسی می‌شود، رئیس جمهور آمریکا مدعی شد که واشنگتن «در زمان مناسب و پس از آرام شدن اوضاع، برای دستیابی به گرد و غبار هسته‌ای ایران» وارد خواهد شد.

ترامپ مدعی شد: «امیدواریم این روند سریع، آسان و روان پیش برود، و اگر این اتفاق نیفتد، بهترین جایگزین را داریم».

 شبکه الجزیره ساعتی پیش به نقل از سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اعلام کرد که اسلام آباد فردا مراسم برخط امضای توافقنامه صلح آمریکا و ایران را از طریق ویدئو کنفرانس برگزار خواهد کرد.

بر اساس جزئیاتی که تا کنون از این توافقنامه منتشر شده، پس از امضای آن به مدت ۶۰ روز آتش‌بس برقرار می‌شود و طی این مدت دو ماهه، طرف‌ها درباره برنامه هسته‌ای ایران بحث خواهند کرد.

 اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد است که این توافق نهایی بین ایران و آمریکا نیست بلکه تفاهمی است که رئوس کلی مباحث اختلافی را مطرح کرده و مشخص می‌کند که جنگ خاتمه خواهد یافت.

منبع: الجزیره

برچسب ها: ایران و پاکستان ، دونالد ترامپ ، تنگه هرمز
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