باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: امشب برای مناطقی از شمال غرب و شمال شرق کشور، همچنین ارتفاعات برخی مناطق استانهای شمالی رگبار باران همراه با رعد و برق را شاهد هستیم.
وی افزود: امشب در استانهای اردبیل، نیمه شمالی استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، ارتفاعات مازندران و گلستان، در برخی ساعات رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در مناطق مستعد گاهی گردوخاک را شاهد هستیم.
او بیان کرد: فردا (یکشنبه) در نیمه شمالی استانهای اردبیل آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی، روزهای دوشنبه و سه شنبه در شمال غرب، شمال شرق و سواحل خزر تداوم خواهد داشت.
وی افزود: در پنج روز آینده در شمال شرق، شرق، بخشهایی از مرکز و دامنه های جنوبی البرز مرکزی و شرقی در بعضی ساعات باد نسبتا شدید تا شدید، گاهی خیزش گرد و خاک پیش بینی می شود.
او گفت:طی سه روز آینده خلیج فارس و دریای عمان مواج است.