اولین جلسه کمیته تسهیل تجارت خارجی با محوریت گمرک برگزار شد.

در اجرای دستور رئیس جمهور و در چارچوب سیاست‌های وزیر اقتصاد اولین جلسه کمیته تسهیل تجارت خارجی با محوریت گمرک با حضور مدیران ارشد بخش خصوصی در محل گمرک ایران برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و صمد حسن‌زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حضور روسای کمیسیون‌های اتاق ایران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و در اجرای دستور و تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، برگزار شد، موانع مرتبط با این موضوع بررسی و راهکارهای روشن و مشخصی ارائه گردید.

بنابراین گزارش، تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، رفع موانع ترخیص کالا، کاهش زمان و هزینه‌های تجارت خارجی و ارتقای هماهنگی میان دستگاه‌های ذیمدخل در مبادی ورودی و مرزهای کشور و نظر به ضرورت تأمین پایدار نیازمندی‌های کشور در زمینه کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و همچنین ایجاد هماهنگی در راستای تحقق سیاست‌های کلان دولت در زمینه ترخیص فوری کالا، اجرای اصل عدم توقف کالا در مرزها، اصل گذر روان کالا از مرزها، کاهش هزینه‌های تجارت خارجی و ارتقای هماهنگی میان سازمان‌های مستقر در مرزها از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.

این گزارش می‌افزاید، موضوع استفاده از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی موجود، به منظور تداوم همکاری‌های فی‌مابین سازمان‌های همجوار همانند زمان جنگ‌های ۱۲ روزه و رمضان و همچنین تصمیم‌سازی برای بهره‌گیری در تصمیمات کلان کشور در موضوعات مرتبط با تجارت خارجی و تسهیل و توسعه تجارت از جمله مهمترین مباحثی بود که در این جلسه بحث و بررسی و جهت ارائه به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور جمع بندی شد.

 

برچسب ها: تجارت ، ترانزیت
خبرهای مرتبط
با پیگیری‌های استانداری و اتاق تهران صورت گرفت
هیئت وزیران، اختیارات استان‌های مرزی را به استاندار تهران هم واگذار کرد
دستور توقف افزایش کرایه‌های حمل ونقل در تهران/افزایش تعرفه‌های حمل و نقل ممنوع است+ نامه
افزایش قیمت لبنیات در روز‌های آتی اعمال می‌شود؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
اختلال در برخی بانک‌ها در حال رفع است/ جای نگرانی وجود ندارد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ با کمک هوش مصنوعی
بهترین کیفیت برق در دنیا را عرضه می‌کنیم/ فعلا جیره بندی آب نداریم
تنها وضعیت بارش در ۱۲ استان نرمال است
مصرف برق کشور در آستانه ۶۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات
تولید بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه نفت از طریق میدان نفتی آب تیمور
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۳ خرداد
کاهش واردات بنزین همزمان با صرفه‌جویی
آخرین اخبار
حمله سایبری محدود به چهار بانک/ اولویت اصلی حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است
کمیته تسهیل تجارت خارجی برگزار شد
۱۰۶۳ طرح آب و خاک به زودی افتتاح می شود
خیزش گردوخاک در نواحی شمال شرق کشور طی ۵ روز آینده
صندوق کالایی مس با ساز و کار جدید در حال طراحی است
ترافیک سنگین در برخی از محورهای شمالی کشور
اشتباهاتی که عمر رنگ را نصف می‌کند (نکات مهم قبل از خرید رنگ صنعتی)
تنها وضعیت بارش در ۱۲ استان نرمال است
دیزل ژنراتور برای آسانسور؛ راهنمای کامل انتخاب ژنراتور برق اضطراری آسانسور
پیش‌بینی قیمت طلا در سال ۱۴۰۵ با کمک هوش مصنوعی
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
مصرف برق کشور در آستانه ۶۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات
در کشور‌های توسعه‌یافته، هنر نقش مهمی در آموزش مالی دارد
ورود سرمایه شرکت‌های بورسی به اقتصاد مولد برای زنجیره قطعه‌سازی
خرید حمایتی مرغ تا تعادل بازار ادامه دارد/جوجه ریزی ماهانه ۱۲۵ میلیون قطعه جوابگوست
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۲۳ خرداد
کوچک‌سازی دولت با ادغام و حذف ساختارهای موازی دنبال می‌شود
بهترین کیفیت برق در دنیا را عرضه می‌کنیم/ فعلا جیره بندی آب نداریم
مسیر فعالیت‌های بنگاه‌ها تسهیل می‌شود +فیلم
اختلال در برخی بانک‌ها در حال رفع است/ جای نگرانی وجود ندارد
توسعه بدون توقف خودرو۴۵ با ۷۱ شعبه در سراسر کشور
راهنمای جامع حفظ ارزش دارایی در بحران | بررسی رفتار طلا در تنش‌های خاورمیانه
ادارات دولتی پرمصرف و بدمصرف با اولویت قطع آب و برق+ فیلم
توسعه تجارت الکترونیک فرامرزی از الزامات موفقیت صنایع خلاق
اختلال پیش‌آمده در سامانه بانک‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف خواهد شد
سکو‌های برخط طلا و نقره موظف به رعایت قانون مبارزه با پولشویی هستند
هشدار نارنجی برای شمال غرب کشور/ پیش‌بینی وقوع سیلاب
معادلات جهانی انرژی به دوران «پیش و پس از بسته شدن تنگه» تقسیم شد
۲۱۰ سورتی پرواز برای بازگشت حجاج به کشور انجام شد/ بامداد ۲۵ خرداد پایان عملیات حج ۱۴۰۵
توسعه چک الکترونیک و اصلاح نظام پرداخت با جدیت دنبال می‌شود