اولین جلسه کمیته تسهیل تجارت خارجی با محوریت گمرک برگزار شد.

در اجرای دستور رئیس جمهور و در چارچوب سیاستهای وزیر اقتصاد اولین جلسه کمیته تسهیل تجارت خارجی با محوریت گمرک با حضور مدیران ارشد بخش خصوصی در محل گمرک ایران برگزار شد.
در این جلسه که به ریاست فرود عسگری معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران و صمد حسنزاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و حضور روسای کمیسیونهای اتاق ایران و نمایندگان سازمان برنامه و بودجه و در اجرای دستور و تأکیدات رئیس جمهور مبنی بر تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، برگزار شد، موانع مرتبط با این موضوع بررسی و راهکارهای روشن و مشخصی ارائه گردید.
بنابراین گزارش، تسهیل و تسریع فرآیندهای تجاری، رفع موانع ترخیص کالا، کاهش زمان و هزینههای تجارت خارجی و ارتقای هماهنگی میان دستگاههای ذیمدخل در مبادی ورودی و مرزهای کشور و نظر به ضرورت تأمین پایدار نیازمندیهای کشور در زمینه کالاهای اساسی، دارو، مواد اولیه، تجهیزات و همچنین ایجاد هماهنگی در راستای تحقق سیاستهای کلان دولت در زمینه ترخیص فوری کالا، اجرای اصل عدم توقف کالا در مرزها، اصل گذر روان کالا از مرزها، کاهش هزینههای تجارت خارجی و ارتقای هماهنگی میان سازمانهای مستقر در مرزها از جمله مهمترین محورهای این جلسه بود.
این گزارش میافزاید، موضوع استفاده از ظرفیتهای قانونی و اجرایی موجود، به منظور تداوم همکاریهای فیمابین سازمانهای همجوار همانند زمان جنگهای ۱۲ روزه و رمضان و همچنین تصمیمسازی برای بهرهگیری در تصمیمات کلان کشور در موضوعات مرتبط با تجارت خارجی و تسهیل و توسعه تجارت از جمله مهمترین مباحثی بود که در این جلسه بحث و بررسی و جهت ارائه به وزیر اقتصاد و رئیس جمهور جمع بندی شد.