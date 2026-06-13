بخش رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران درخصوص مبلغ پاداش امیر قلعه نویی بیانیه‌ای را صادر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - بخش رسانه ای تیم ملی فوتبال ایران در پی انتشار شایعه‌ای در یکی از اپلیکیشن‌ها درباره مبلغ پاداش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران، ضمن تکذیب قاطع این ادعاها، به اطلاع می‌رساند: در حالی که ۴۸ ساعت تا نخستین دیدار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی باقی مانده است، متأسفانه یک سایت خبری که پس از مدت‌ها توقف فعالیت همزمان با جنگ تحمیلی علیه مردم ایران، در آستانه آغاز جام جهانی مجدداً فعالیت خود را آغاز کرده، در ادامه انتشار گزارش‌های منفی و مغایر با منافع ملی، با استناد به اطلاعاتی جعلی و فاقد هرگونه مبنای واقعی، گزارشی درباره پاداش سرمربی تیم ملی منتشر کرده است.

فدراسیون فوتبال ضمن رد کامل این ادعاها، تأکید می‌کند مطالب منتشرشده در این خصوص صحت نداشته و صرفاً در راستای فضاسازی رسانه‌ای و تشویش افکار عمومی منتشر شده است.

بدین‌وسیله این شایعه‌پراکنی تکذیب می‌شود و اقدامات حقوقی لازم برای پیگیری موضوع و برخورد با منتشرکنندگان این اخبار کذب در دستور کار قرار گرفته است.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، امیر قلعه نویی ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، جام جهانی
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