دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی گفت: پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور  - علیرضا قیطاسی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی در رسانه ملی گفت: به آگاهی هم‌وطنان ارجمند می‌رساند، پیرو اختلال پیش‌آمده در سامانه‌های چهار بانک ملی، تجارت، صادرات و توسعه صادرات، تیم‌های فنی بلافاصله پس از شناسایی نشانه‌های غیرعادی، اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی لازم را برای صیانت از داده‌های مشتریان و زیرساخت‌های بانکی کشور به اجرا گذاشتند.

او افزود: بررسی‌های دقیق فنی حاکی از آن است که این اختلال ناشی از یک حمله سایبری محدود به این چهار بانک بوده و خوشبختانه هیچ‌گونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مشتریان رخ نداده و نشت اطلاعاتی اتفاق نیفتاده است؛ در حال حاضر تمام زیرساخت‌ها تحت کنترل کامل کارشناسان فنی قرار دارد و عملیات ایمن‌سازی و بازیابی سامانه‌ها با سرعت در حال انجام است.

او گفت: اولویت اصلی ما، حفظ امنیت و حریم خصوصی مشتریان شبکه بانکی کشور است. تمام تلاش بخش فنی پشتیبان بر آن است که خدمات بانکی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با بالاترین سطح امنیت به حالت عادی بازگرداند؛ از تمام مشتریان گرامی تقاضا داریم اخبار و اطلاعات تکمیلی را صرفاً از طریق کانال‌های رسمی پیگیری کنند.

برچسب ها: شورای هماهنگی بانکها ، بانک مرکزی ، حمله سایبری
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