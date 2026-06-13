حجت‌الاسلام خاموشی گفت: محرم امسال هیات محور اصلی هستند و بعد خیابان در پسِ هیات خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام و المسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه در حاشیه نشست هم‌اندیشی ذاکران و واعظان اهل‌بیت (ع) و در جمع خبرنگاران گفت: یکی از ویژگی‌های خاص محرم امسال پشت‌سر گذاشتن جنگ رمضان و مواجهه با رژیم سفاک امریکایی و رژیم صهیونیستی و تهاجم آنها به ایرانِ اسلامی و حضور پرشور مردم در دفاع از آرمان‌های انقلاب، خون‌خواهی مردم ایران و مسیری که با ایثار و شهادت گره خورده است.

حجت‌الاسلام خاموشی ادامه داد: به طور طبیعی محرم امسال با این پرچم آذین‌بندی خواهد شد. پرچم اباعبدالله حسین (ع) همراه با شهدای فعلی و قائد شهید. ما هر سال از مادحین و خطبای بقاع متبرکه و هیئات شاخص کشور برای هم‌اندیشی دعوت به عمل می‌آوریم. 

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: محرم امسال هیات محور اصلی هستند و بعد خیابان در پسِ هیات خواهد بود. اکنون میادین که زیر بار حضورِ پرشور مردم بوده، آذین‌بندی آن سمت و سوی محرم به خود می‌گیرد و محرم با شور و شوق حسینی و وصیتی عاشورایی گره می‌خورد.

برچسب ها: میادین ، محرم ، عاشورا
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