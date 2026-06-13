باشگاه خبرنگاران جوان - حسین صادقی، با بیان اینکه به علت همزمانی شروع امتحانات با مراسم تشییع پیکر رهبر شهید بازنگری در برنامه امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم در دستور بررسی قرار گرفته است گفت: قرار است ستاد عالی آزمون‌ها این موضوع را مجدداً بررسی و بازنگری نماید تا دانش آموزان و معلمان عزیز با فراغ بال و بی دغدغه در این آیین باشکوه شرکت نمایند.

وی با بیان اینکه این موضوع امروز در شورای معاونان مطرح شد و مقرر شد ابعاد مختلف آن بررسی شود افزود: به محض نهایی شدن تصمیمات، اطلاع‌رسانی رسمی انجام خواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: هرگونه تغییر یا تصمیم جدید درباره زمان و نحوه برگزاری آزمون‌ها پس از جمع‌بندی نهایی از طریق پورتال وزارت آموزش و پرورش، به اطلاع دانش‌آموزان، خانواده‌ها و رسانه‌ها خواهد رسید.

منبع: ایسنا