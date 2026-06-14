باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - تیم‌های ملی فوتبال قطر و سوئیس در گروه B جام جهانی ۲۰۲۶ در ورزشگاه لیوایز شهر سانتاکلارا آمریکا به مصاف هم رفتند.

سوئیسی‌ها از ابتدا بازی را هجومی آغاز کردند و قطری‌ها در نیمه خودشان قرار گرفته بودند.

در دقیقه ۱۳ روی ارسال دنیس زکریا از سمت راست زمین و ضربه سر بریل امبولو صاحب موقعیت شد که توپ در موقعیتی مشکوک به رمو فرولر رسید، اما محمود ابوندی با خروج از دروازه روی او خطا کرد تا داور نقطه پنالتی را نشان بدهد.

پس از بازبینی صحنه منجر به پنالتی بریل امبولو در دقیقه ۱۷ از روی نقطه پنالتی دروازه قطر را باز کرد تا اولین پنالتی جام جهانی ۲۰۲۶ را تبدیل به گل کند.

نیمه اول این دیدار با برتری یک گله سوئیسی‌ها به پایان رسید.

در نیمه دوم قطری‌ها برای جبران گل خورده تلاش زیادی کردند و بالاخره در دقیقه ۴+۹۰ ارسال خوب حمام الامین روی دروازه سوئیس با ضربه سر بوعلام خوخی باتجربه همراه شد تا قطر به گل برسد.

در نهایت این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید و قطر به اولین امتیاز خود در جام جهانی دست یافت.