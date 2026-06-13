کادرفنی تیم ملی فوتبال ایران برای آنالیز نخستین حریف این تیم در جام جهانی ۲۰۲۶ اقدام ویژه‌ای در نظر گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - کادر فنی تیم ملی فوتبال ایران برای آماده‌سازی هرچه بهتر بازیکنان پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه‌ای ویژه را در تیخوانای مکزیک به اجرا گذاشته است.

بر این اساس از زمان ورود ملی‌پوشان به مکزیک، اطلاعات کامل رقبای مستقیم هر ملی‌پوش در تیم ملی نیوزیلند، شامل ویژگی‌های فردی، نقاط قوت و ضعف و وظایف تاکتیکی آنها، از نخستین روز حضور تیم در مکزیک در اتاق بازیکنان نصب شده است.

این اطلاعات به صورت اختصاصی و متناسب با پست هر بازیکن تهیه شده و در اتاق ملی‌پوشان قرار گرفته تا آنها در طول شبانه‌روز بار‌ها با جزئیات مربوط به حریفان احتمالی خود مواجه شوند. هدف کادر فنی از این اقدام، افزایش آشنایی ذهنی بازیکنان با شرایط مسابقه و ایجاد آمادگی بیشتر پیش از ورود به زمین است.

در کنار این برنامه، واحد آنالیز تیم ملی نیز به صورت مستمر فیلم‌های فنی و تاکتیکی مربوط به رقبا را در اختیار بازیکنان قرار داده است. تصاویر و ویدئو‌های تحلیلی از طریق تلویزیون‌های اتاق‌ها پخش می‌شود تا ملی‌پوشان در اوقات استراحت نیز فرصت مرور نکات فنی و شناخت بهتر حریفان را داشته باشند.

این اقدام نشان‌دهنده توجه ویژه کادر فنی به جزئیات و استفاده از روش‌های نوین آنالیز در آستانه نخستین دیدار تیم ملی در جام جهانی است؛ رویکردی که می‌تواند به افزایش آمادگی ذهنی بازیکنان و تصمیم‌گیری بهتر آنها در جریان مسابقات کمک کند.

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ایران ، جام جهانی ۲۰۲۶ ، امیر قلعه نویی
خبرهای مرتبط
جام جهانی ۲۰۲۶؛
تمساح‌ها به محل تمرینات رونالدو آمدند/ هشدار مواجهه احتمالی با حیوانات وحشی در آمریکا
مشکل روادید ۴ عضو تیم ملی فوتبال حل شد
بیانیه بخش رسانه‌ای تیم ملی؛
مبلغ پاداش قلعه نویی شایعه پراکنی است/ از منتشرکنندگان این خبر کذب شکایت خواهیم کرد
مهدوی: تیم فعلی به فوتبال ایران امید می‌دهد
طارمی: میزبان باید مقررات فیفا را اجرا کند
جام جهانی ۲۰۲۶؛
از شور فوتبال تا یاد شهدای میناب
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تمساح‌ها به محل تمرینات رونالدو آمدند/ هشدار مواجهه احتمالی با حیوانات وحشی در آمریکا
مشکل روادید ۴ عضو تیم ملی فوتبال حل شد
طارمی: میزبان باید مقررات فیفا را اجرا کند
گل محمدی سرمربی دهوک عراق شد
کار سخت باشگاه استقلال برای جذب لژیونر ایرانی
استقلال لایحه حقوقی خود را آماده کرد
مبلغ پاداش قلعه نویی شایعه پراکنی است/ از منتشرکنندگان این خبر کذب شکایت خواهیم کرد
مهدوی: تیم فعلی به فوتبال ایران امید می‌دهد
صعود مقتدرانه هر ۴ نماینده ایران به مرحله حذفی
از عملکرد غیرانسانی میزبان جام جهانی تا انتقاد پرسپولیس از دبیرکل فدراسیون + فیلم
آخرین اخبار
اقدام ویژه کادر فنی تیم ملی/ آنالیز حریف حتی روی دیوار اتاق بازیکنان
مبلغ پاداش قلعه نویی شایعه پراکنی است/ از منتشرکنندگان این خبر کذب شکایت خواهیم کرد
مهدوی: تیم فعلی به فوتبال ایران امید می‌دهد
صعود مقتدرانه هر ۴ نماینده ایران به مرحله حذفی
مشکل روادید ۴ عضو تیم ملی فوتبال حل شد
تشکیل کمیته مراسم تشییع و بزرگداشت رهبر فقید انقلاب در وزارت ورزش و جوانان
کار سخت باشگاه استقلال برای جذب لژیونر ایرانی
استقلال لایحه حقوقی خود را آماده کرد
گل محمدی سرمربی دهوک عراق شد
کارت‌های قرمزی که در دوره‌های مختلف جام جهانی بالا رفته‌اند + فیلم
از عملکرد غیرانسانی میزبان جام جهانی تا انتقاد پرسپولیس از دبیرکل فدراسیون + فیلم
بازیکنان خارجی استقلال همچنان در انتظار دریافت مطالبات
طارمی: میزبان باید مقررات فیفا را اجرا کند
از شور فوتبال تا یاد شهدای میناب
تمساح‌ها به محل تمرینات رونالدو آمدند/ هشدار مواجهه احتمالی با حیوانات وحشی در آمریکا
تمرینات تاکتیکی و پرفشار شاگردان قلعه‌نویی؛ تمرکز بر بازی مقابل نیوزیلند
حمایت اینفلوئنسر مشهور آمریکایی از تیم ملی ایران در مکزیک
رعد پدافند قهرمان لیگ برتر بوکس شد
فاتح نخستین دوره لیگ برتر پدل استان تهران مشخص شد
جام جهانی ۲۰۲۶/ توجه رسانه‌های مکزیکی به دیدار ایران و نیوزیلند
با کسب ۶ مدال طلا؛ فرنگی‌کاران ایران مقتدرانه قهرمان جهان شدند
کشف جسد در نزدیکی محل تمرین تیم ملی ایران
آمریکا ۴ - ۱ پاراگوئه/ آمریکا با چهار گل از سد پاراگوئه گذشت
بازی با نیوزیلند برای ایران حکم فینال را دارد/ آمریکایی‌ها روی اعصاب بازیکنان ایران می‌روند
ایران ۳ - ۰ آرژانتین/ پس از ۲ شکست شاگردان پیاتزا طعم برد را چشیدند
کولاک فرنگی‌کاران با کسب ۴ عنوان قهرمانی/ پایان طلایی برای میناب ۱۶۸ در مسابقات
کانادا ۱ - ۱ بوسنی و هرزگوین/ میزبان از شکست گریخت + فیلم