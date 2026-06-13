باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - شبکه الجزیره در گزارشی با استناد به دیدگاههای «دانیا ثافر» تحلیلگر و مدیر اجرایی مجمع بینالمللی خلیج فارس، نوشت که اگرچه نسبت به دفعات قبلی «درجه خوشبینی بالاتری» در مورد چشمانداز توافق بین ایران و آمریکا وجود دارد، اما همچنان ممکن است که حملات رژیم صهیونیستی به لبنان این توافق را از مسیر خود خارج کند.
ثافر در گفتوگو با الجزیره به سیگنالهای مثبت از سوی بازیگران منطقهای، از جمله پاکستان اشاره کرد اما هشدار داد که موانع متعددی همچنان باقی مانده است.
او با اشاره به اینکه ادامه تبادل آتش در لبنان و عدم قطعیت پیرامون آتشبس در این کشور هنوز میتواند «تأثیر مخربی» بر روند دیپلماتیک فعلی داشته باشد، گفت: «هنوز ملاحظات زیادی وجود دارد، اما ما از قبل به توافق نزدیکتر هستیم.»
او خاطرنشان کرد که یکی از مسائل کلیدی برای تهران همچنان آزادسازی اموال بلوکه شده و لغو تحریمها است و افزود که مذاکرات ممکن است به تأخیر افتاده باشد، زیرا دونالد ترامپ مایل نیست اینطور به نظر برسد که مستقیماً به ایران پول میدهد.
این تحلیلگر افزود: در عوض، سازوکارهای جایگزین شامل اشخاص ثالث میتوانند یک راهحل آبرومندانه برای ترامپ ارائه دهند. ممکن است انتقال پول نقد در کار نباشد، بلکه سازوکارهای دیگری در نظر گرفته شود.
رئیس جمهور آمریکا ساعتی پیش در شبکه اجتماعی تروث سوشال اعلام کرد که تفاهمنامه میان ایران و آمریکا فردا به صورت برخط امضا خواهد شد و پس از آن تنگه هرمز بازگشایی میشود.
با این حال، او ادعاهایی را مطرح کرد که برخلاف گزارشهای قبلی از متن توافقنامه است.
بر اساس جزئیاتی که تا کنون از این توافقنامه منتشر شده، جزئیات برنامه هستهای ایران در آن بررسی نمیشود و به گفتگوهای فنی بعد از تفاهمنامه موکول میشود.
با این حال، ترامپ در پست یک ساعت پیش خود مدعی شد که «در زمان مناسب برای دستیابی به گرد و غبار هستهای ایران وارد خواهد شد».
منبع: الجزیره