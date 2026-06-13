باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا رشیدیان با تشریح آخرین وضعیت پروازهای بازگشت زائران ایرانی از سرزمین وحی اظهار کرد: تا پایان روز بیستوسوم خردادماه، در مجموع ۱۱۹ پرواز بازگشت حجاج انجام شده که تمامی این پروازها از فرودگاه جده به مقصد میهن اسلامی صورت گرفته است.
وی افزود: پروازی که در هجدهم خردادماه به دلیل شرایط ناشی از جنگ تحمیلی با وقفه مواجه شده بود، در روزهای بعد انجام شد و زائران آن پرواز نیز به سلامت به کشور بازگشتند.
رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به آمار پروازهای روز بیستوسوم خردادماه گفت: در این روز ۱۲ پرواز انجام شد که طی آن ۲ هزار و ۸۳۹ نفر از زائران ایرانی به کشور منتقل شدند.
وی ادامه داد: از آغاز عملیات بازگشت زائران در یازدهم خردادماه تاکنون، در مجموع ۲۷ هزار و ۵۴۴ نفر از حجاج ایرانی به میهن اسلامی بازگشتهاند که این تعداد معادل ۹۳ درصد کل زائران اعزامی است.
رشیدیان همچنین به آخرین وضعیت زائران مدینه بعد اشاره کرد و گفت: حدود ۲۲۰ نفر از زائران کشورمان که پس از انجام مناسک حج به مدینه منوره مشرف شدهاند، بامداد روز بیستوچهارم خردادماه به کشور بازخواهند گشت.
رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه عملیات بازگشت حجاج در مراحل پایانی خود قرار دارد، تصریح کرد: در کنار برنامهریزی برای انتقال زائران، تمامی بخشهای اجرایی، خدماتی، درمانی، فرهنگی و پشتیبانی همچنان در کنار زائران حضور دارند و خدمترسانی تا زمان بازگشت آخرین زائر ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد: حفظ سلامت، امنیت، آرامش و کرامت زائران در تمامی مراحل عملیات حج و بازگشت، مهمترین اولویت مجموعه حج و زیارت بوده و تمامی عوامل اجرایی با همین رویکرد در حال انجام وظیفه هستند.
رشیدیان افزود: با تلاش دستاندرکاران عملیات حج و همکاری شرکتهای هواپیمایی، روند بازگشت زائران با برنامهریزی مناسب و کمترین میزان تأخیر انجام شده و خوشبختانه جابهجایی حجاج در روزهای گذشته بدون تأخیرهای محسوس و با شرایط مطلوب دنبال شده است.