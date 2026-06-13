یادگار امام با تأکید بر ضرورت حفظ همدلی و انسجام ملی در شرایط کنونی، گفت: باید به تصمیمات کلان نظام اعتماد کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان - حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی روز شنبه در دیدار وزیر راه و شهرسازی و جمعی از معاونان و مدیران این وزارتخانه، با اشاره به شرایط اخیر کشور اظهار کرد: روز‌های سختی را پشت سر گذاشتیم، اما برخلاف تصور برخی، از دل این سختی‌ها افتخار، بزرگی و انسجام ملی متولد شد و ملت ایران از این آزمون سرافراز بیرون آمد.

وی افزود: نسلی که جنگ را ندیده بود و تجربه اتحاد، همدلی و غیرت ملی را نداشت، در این مقطع تجربه‌ای بزرگ را در کارنامه خود ثبت کرد و همین مسئله به تقویت هویت و اقتدار ملی انجامید.

اعتماد؛ رمز موفقیت در جنگ و صلح

یادگار امام با تأکید بر اینکه در شرایط کنونی از مسیر دعوا، اختلاف و سخنان تند به نتیجه‌ای نخواهیم رسید، گفت: باید به خرد جمعی و تصمیمات کلان مسئولان عالی‌رتبه نظام اعتماد کنیم. جامعه ما در دوران جنگ با اعتماد پیروز شد و در دوران صلح نیز باید با اعتماد پیش برود تا به موفقیت دست یابد.


حجت‌الاسلام خمینی تصریح کرد: همه می‌توانند دیدگاه‌ها و نظرات مشورتی خود را بیان کنند، اما پس از اتخاذ تصمیم نهایی، باید از آن تبعیت کرد. ممکن است وفاق به تنهایی تضمین‌کننده موفقیت نباشد، اما اختلاف و چنددستگی بدون تردید به شکست منجر خواهد شد.

وی با اشاره به عملکرد مسئولان کشور در شرایط اخیر افزود: مجموعه خرد جمعی جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده است که در مقطع کنونی باید مسیر مشخصی دنبال شود و همه باید در چارچوب این تصمیمات حرکت کنند.

تخریب تصمیم‌گیران عالی‌رتبه کشور ثمری ندارد

یادگار امام با بیان اینکه رئیس‌جمهور اهل خودمحوری و منیت نیست، اظهار کرد: مسئولان ارشد کشور بر اساس جمع‌بندی‌های کارشناسی و مصالح ملی تصمیم‌گیری می‌کنند و باید مورد حمایت قرار گیرند.
وی همچنین با اشاره به سوابق و تجربیات رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: محمدباقر قالیباف از مدیران باسابقه و شناخته‌شده جمهوری اسلامی است که در عرصه‌های مختلف مسئولیت‌های مهمی برعهده داشته و امروز نیز در جایگاه تصمیم‌گیری و مذاکره قرار دارد.

حجت‌الاسلام خمینی تأکید کرد: تخطئه و تخریب تصمیم‌گیران عالی‌رتبه کشور ثمری ندارد؛ ضمن آنکه همه این تصمیمات زیر نظر رهبر معظم انقلاب اتخاذ می‌شود و ایشان آنها را تأیید می‌کنند. از این رو باید به تصمیمات کلان نظام اعتماد داشت.

دستاورد‌های کشور ارزشمندتر از خسارت‌هاست


وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نتایج و دستاورد‌های حاصل از شرایط اخیر کشور گفت: تا اینجا پیروز میدان بوده‌ایم و دستاورد‌هایی که به دست آمده، به مراتب ارزشمندتر از خسارت‌های وارده است.
یادگار امام افزود: ملت ایران در این مسیر هویت، اقتدار و اعتبار بزرگی کسب کرده و اکنون مهم‌ترین وظیفه، حفظ این سرمایه اجتماعی از طریق همدلی، همراهی و اعتماد به تصمیمات کلان کشور است.
وی خاطرنشان کرد: برای پیشبرد امور کشور باید تصمیمات اتخاذ شده را پذیرفت و در مسیر اجرای آنها همکاری کرد؛ زیرا حفظ انسجام ملی مهم‌ترین پشتوانه عبور موفق از چالش‌های پیش‌رو خواهد بود.

برچسب ها: سید حسن خمینی ، نظام جمهوری اسلامی
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۸ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵
به برجام هم اعتماد کردیم و نتیجه اش را هم دیدیم
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