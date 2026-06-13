باشگاه خبرنگاران جوان - کاظم غریبآبادی معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه در پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در این باره نوشت: «یک سال پیش، در بامدادی که دشمن آمریکایی ـ صهیونی گمان میکرد با چند ضربه میتواند اراده یک ملت را در هم بشکند، نامهایی برای همیشه در تاریخ ایران جاودانه شدند، از جمله: شهیدان سپهبد باقری، رشید، سلامی؛ سرلشکر شادمانی، حاجیزاده، محرابی، ربانی، کاظمی؛ و دانشمندانی که عمر خود را وقف پیشرفت ایران کردند، شهیدان طهرانچی، عباسی، ذوالفقاری، مینوچهر، فقهی، عسگری، برجی.»
وی افزود: رژیم صهیونیستی که برای ادامه حیات خود به ترور فرماندهان و دانشمندان یک کشور مستقل نیازمند است، قدرت را نه در میدان، بلکه در استیصال، تجاوز و جنایت جستوجو میکند. شهادت آنان سند مظلومیت ایران و نشانه حقانیت ملتی است که در برابر زور، ترور و تحمیل سر خم نکرده است.
معاون حقوقی و بینالمللی وزارت امور خارجه با بیان اینکه «یک سال گذشت؛ ایران نه شکست، نه عقب نشست و نه ارادهاش تضعیف شد، بلکه پیروزهای درخشانی را در برابر دشمنانش کسب کرد»، اظهار کرد: ثمره خون شهیدان، فداکاری فرماندهان و دانشمندان، و تدابیر حکیمانه رهبر شهید و پرچمدار عزت ایران، ایرانی است باصلابتتر، آگاهتر و مصممتر از گذشته. نام تمامی شهیدان ما، از امام شهید تا فرماندهان نظامی و امنیتی، مردم عادی و دانش آموزان میناب، در دل ملت زنده است؛ نه فقط به عنوان خاطرهای از اندوه، بلکه به عنوان عهدی برای اقتدار، استقلال و آینده ایران.