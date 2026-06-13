باشگاه خبرنگاران جوان - وحید خیرآبادی اظهار کرد: بر اساس آمار ثبتشده، استان فارس با بیش از ۶ هزار هکتار و استانهای خوزستان و لرستان هر کدام با بیش از چهار هزار هکتار عرصه سوخته، پس از کرمانشاه در صدر جدول استانهای دارای بیشترین خسارت ناشی از آتشسوزی مناطق تحت حفاظت قرار دارند.
وی افزود: در میان مناطق تحت حفاظت کشور نیز منطقه بیستون در استان کرمانشاه با حدود پنج هزار و ۸۰۰ هکتار حریق، بیشترین خسارت را تجربه کرده است. پس از آن پارک ملی بمو در استان فارس با بیش از چهار هزار و ۱۰۰ هکتار، منطقه شیمبار خوزستان با بیش از سه هزار و ۵۰۰ هکتار و سفیدکوه لرستان با حدود ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار عرصه سوخته قرار دارند.
مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه آتشسوزی یکی از مهمترین چالشهای مدیریت مناطق تحت حفاظت کشور است، گفت: بررسیها نشان میدهد عامل انسانی همچنان مهمترین منشأ وقوع حریق در مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست محسوب میشود.
افزایش خسارات با تاخیر در واکنش
خیرآبادی افزود: بسیاری از آتشسوزیهای گسترده در صورت شناسایی و اقدام بهموقع، در همان مراحل اولیه قابل مهار هستند، اما تأخیر در واکنش میتواند دامنه خسارتها را به شکل قابل توجهی افزایش دهد و بحران را از سطح محلی به سطح استانی و ملی بکشاند.
وی تغییرات اقلیمی را از دیگر عوامل تشدیدکننده خطر حریق دانست و اظهار کرد: بر اساس دادههای هواشناسی، میانگین دمای کشور در سال جاری بین ۱.۵ تا ۲ درجه سانتیگراد نسبت به میانگین بلندمدت افزایش یافته است که در کنار کاهش بارشهای مؤثر و افزایش پوششهای گیاهی خشک، احتمال وقوع آتشسوزی را بیشتر میکند.
مدیرکل دفتر زیستگاهها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اهمیت جنگلهای هیرکانی گفت: این رویشگاهها به دلیل قدمت و تنوع زیستی بالا از ارزشمندترین اکوسیستمهای کشور به شمار میروند و حفاظت از آنها نیازمند توجه ویژه به اقدامات پیشگیرانه است.
خیرآبادی تأکید کرد: مدیریت حریق باید از رویکرد مقابله صرف با آتشسوزی به سمت پیشگیری، پیشآگاهی، آموزش و آمادگی تغییر یابد؛ زیرا ورود نیروهای عملیاتی برای اطفای حریق، آخرین مرحله مدیریت بحران محسوب میشود.
منبع: ایرنا