رئیس دولت موقت سوریه اعلام کرد که در شرایط فعلی و با توجه به بحران انسانی لبنان، موضوع تعیین مرزهای دو کشور در اولویت دمشق قرار ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - ابومحمد الجولانی، رئیس دولت موقت سوریه گزارشها مبنی بر قصد دمشق برای مداخله نظامی در لبنان را تکذیب کرد.
الشرع در این خصوص به رسانهها گفت: «آنچه در مورد ورود سوریه به لبنان منتشر میشود، کاملاً نادرست است. در مورد تعیین مرز بین سوریه و لبنان، این موضوع به ویژه با توجه به بحرانهای لبنان و آوارگی داخلی حدود ۱.۵ میلیون نفر، در اولویت نیست.»
لبنان از اوایل اسفند تحت حملات مداوم رژیم صهیونیستی بوده است. این حملات در یک بازه زمانی کمتر از چهار ماهه، جان بیش از ۳۷۰۰ نفر را گرفته و بیش از ۱.۵ میلیون نفر را آواره کرده است.
مرز لبنان و سوریه از کوهها، درهها و دشتها تشکیل شده و هیچ علامت یا نشانهای که خط تقسیم بین دو کشور باشد، وجود ندارد. این دو کشور توسط شش گذرگاه مرزی زمینی در امتداد حدود ۳۷۵ کیلومتر به هم متصل شدهاند.
از زمان استقلال لبنان و سوریه از فرانسه (۱۹۲۰-۱۹۴۶)، تعیین مرز همچنان یک مسئله نگرانکننده برای هر دو طرف بوده و به صورت دورهای باعث تنشهای دیپلماتیک بین دو کشور شده است.
منبع: آناتولی