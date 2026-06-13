باشگاه خبرنگاران جوان -علی روانگرد گفت: به دلیل آتشسوزی ناشی از سوزاندن کاه و کلش باقیمانده در مزارع، سه پایه شبکه فشار متوسط در گچساران دچار آسیب و سوختگی شده است.
وی بیان کرد:به منظور حفظ ایمنی شبکه و انجام عملیات تعمیر و ایمنسازی، برق روستاهای باباکلان، آب شیرین و روستاهای تابعه به صورت اضطراری قطع شده است.
مدیر امور برق گچساران تاکید کرد:اکیپهای عملیاتی و اتفاقات شرکت توزیع نیروی برق هماکنون در محل حادثه مستقر بوده و عملیات ایمنسازی، تعویض تجهیزات آسیبدیده و بازسازی شبکه با حداکثر سرعت در حال انجام است.
منبع: ایرنا