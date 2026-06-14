مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی گفت: ورزشگاه آزادی با صرف اعتباری حدود ۳ همت در مسیر استانداردسازی فیفا قرار گرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان،ایلیا محمدی - محمدعلی ثابتقدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، در حاشیه مراسم رونمایی از سند جامع کریکت ایران در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر اقدامات اولیه برای طراحی و اجرای طرح ساخت یک مجموعه ورزشی ۱۲ هزار نفری آغاز شده و مراحل مطالعاتی آن در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به روند آمادهسازی ورزشگاه آزادی افزود: عملیات بهسازی و بازسازی این ورزشگاه در حال انجام است و پیشبینی میشود بخشهایی از آن از جمله نمای ظاهری مجموعه تا اواخر هفته آینده به بهرهبرداری برسد، هرچند این ورزشگاه به آغاز هفتههای ابتدایی لیگ برتر نخواهد رسید.
مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ادامه داد: برای رساندن ورزشگاه صد هزار نفری آزادی به استانداردهای مورد تأیید فیفا، اعتباری بالغ بر ۳ همت مورد نیاز است. این پروژه شامل اصلاحات ساختاری، بهسازی زیرساختها و بهویژه مرمت و ارتقای کیفیت زمین چمن خواهد بود.
ثابتقدم در پایان تأکید کرد: هدف اصلی این اقدامات، ارتقای سطح کیفی مجموعه آزادی و آمادهسازی آن برای میزبانی رویدادهای بینالمللی مطابق با استانداردهای روز فوتبال جهان است.