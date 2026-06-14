باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنا به گزارش رسانه‌های عبری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی فردا شب با کابینه امنیتی خود جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران فردا تفاهم‌نامه‌ای را برای پایان دادن به جنگ امضا خواهند کرد.

پیش از این، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که مفاد این تفاهم‌نامه «منافع امنیتی اسرائیل را به خطر می‌اندازد» و اینکه واشنگتن با «شرایط اصلی» تهران موافقت کرده است.

منبع: تایمز اسرائیل