رسانه‌های عبری از برگزاری نشست کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی به ریاست نتانیاهو خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بنا به گزارش رسانه‌های عبری، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی فردا شب با کابینه امنیتی خود جلسه‌ای برگزار خواهد کرد.

این گزارش پس از آن منتشر می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد که واشنگتن و تهران فردا تفاهم‌نامه‌ای را برای پایان دادن به جنگ امضا خواهند کرد.

پیش از این، کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که مفاد این تفاهم‌نامه «منافع امنیتی اسرائیل را به خطر می‌اندازد» و اینکه واشنگتن با «شرایط اصلی» تهران موافقت کرده است.

منبع: تایمز اسرائیل

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی ، کابینه امنیتی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
این اسراییل خبیث با این ترامپ عوضی دست یه یکی کردن ما رو با مذاکره سرگرم کنن تا اسراییل بتونه راحتر لبنان رو بزنه
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۵۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
لعنت برصهیونیست،واز همه بدتر لعنت بر دروعگویان

مرگ برامریکای جنایتکار ومکار

نفرین بر غرب پرستان داخلی
۲
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۰۴ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
امریکا و اسراییل یکی هستند. هرکس بین این دو تفاوت ببیند یا فکر کند این ها با هم اختلاف دارند معلوم می شود جزو ساده ترین موجودات روی کره زمین است.
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
نتانیاهو فردا ضاحیه جنوبی را بمباران میکند خواهیم دید آنها درظاهر اختلاف دارند پشت پرده هماهنگ هستند
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