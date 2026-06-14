باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - محمد معتمدی‌زاده سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره انتخابات هیئت‌رئیسه این کمیسیون گفت: تنها کمیسیونی که رئیس آن باید در صحن علنی توسط همه نمایندگان انتخاب شود، کمیسیون اصل نود است.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس بیان کرد: ما قطعاً نیاز داریم برای برگزاری انتخابات رئیس کمیسیون اصل نود، نمایندگان مثل انتخابات هیئت‌رئیسه حضور داشته باشند تا بتوان این کار را انجام داد البته باید ببینیم وضعیت جنگ به چه سمت‌وسویی می‌رود و اگر این فضا آرام شود حتما صحن علنی تشکیل می‌شود.

این نماینده مجلس می‌گوید سال گذشته یک‌مقداری انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود عقب افتاد و تقریباً در آخرهای تیر ماه برگزار شد یعنی برای آن هنوز وقت داریم چون روز انتخاب رئیس کمیسیون یک‌مقداری با فاصله نسبت به سایر کمیسیون‌ها انجام شد.

معتمدی‌زاده تاکید کرد: انتخاب رئیس کمیسیون اصل نود باید حتماً حضوری باشد و مثل انتخابات هیئت‌رئیسه برگزار شود یعنی همه نمایندگان حضور داشته باشند و رای بدهند و بعد از آن انتخاب هیئت‌رئیسه کمیسیون اصل نود است تا دبیران و سخنگو انتخاب شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس اظهار کرد: نامزدهای ریاست کمیسیون اصل نود هنوز مشخص نشدند البته آقای پژمانفر حتما هستند، اما هنوز صحبتی نشده که ببینیم کدام‌یک از دوستان در این انتخابات شرکت می‌کنند.

نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس گفت: انتخابات کمیسیون اصل نود آخرین انتخابات در بین انتخابات هیئت‌رئیسه کمیسیون‌هاست که در مجلس برگزار خواهد شد و سال گذشته نیز به همین صورت بود.