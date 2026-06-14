رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه گفت: محاصره دریایی بخشی از یک جنگ وجودی علیه ایران است که اثرات مخرب آن از جنگ تحمیلی سوم بیشتر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، پیرامون موضوع محاصره دریایی کشور و شرایط تحریمی اظهار کرد: به‌طور طبیعی، آمریکایی‌ها پس از آنکه با اقدام جمهوری اسلامی ایران مبنی بر مسدودسازی تنگه هرمز مواجه شدند، تصمیم به اتخاذ تدابیر متقابل گرفتند. نکته حائز اهمیت این است که مقامات رژیم صهیونیستی و ایالات متحده صراحتاً اذعان داشته‌اند که پیش‌بینی نمی‌کردند جمهوری اسلامی ایران قادر به مسدودسازی تنگه هرمز یا اعمال چنین سطحی از کنترل بر آن باشد؛ لذا این اقدام، موجبات غافلگیری طرف آمریکایی را فراهم آورد.

او افزود: در خصوص نحوه مواجهه با این شرایط، باید گفت که این موضوع از دایره راهکار‌های صرفاً اقتصادی خارج است. در حال حاضر، مراجع امنیتی و نظامی باید تصمیم‌گیری کنند که آیا می‌توان این محاصره را در زمره عملیات نظامی آمریکا قلمداد کرد و پاسخ متناسب به آن را تبیین نمود یا خیر.

او گفت: راهبرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های تداوم محاصره دریایی برای ایالات متحده به سطحی افزایش یابد که آنان ناگزیر به رفع محاصره شوند. در غیر این صورت، همان‌گونه که در مواضع دونالد ترامپ مشاهده شد، آنان همچنان بر تداوم این محاصره و استقرار نیرو‌های خود در منطقه اصرار دارند؛ آمریکایی‌ها به این جمع‌بندی رسیده‌اند که اگرچه عملیات نظامی مستقیم را متوقف کرده‌اند، اما هدف غایی ایشان، که به‌صراحت به عنوان «تغییر نظام» (Regime Change) از آن یاد کرده‌اند، همچنان به قوت خود باقی است و از آن عدول نکرده‌اند؛ در همین راستا، طراح اصلی تحریم‌های آمریکا در دوره اوباما، اخیراً در مقاله‌ای تأکید کرده است که ایالات متحده نیازی به تداوم درگیری نظامی با ایران ندارد و با استمرار محاصره دریایی و تحریم‌ها، می‌تواند به اهداف مدنظر خود دست یابد.

منظور بیان کرد: این موضوع تهدیدی جدی برای جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود. در واقع ما اکنون در یک «جنگ وجودی» قرار داریم؛ به این معنا که آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی کشور‌های همسو در خلیج فارس، تصمیم خود را برای براندازی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کرده‌اند. در این زمینه هیچ‌گونه تعارفی وجود ندارد و محاصره دریایی نیز بخشی از این جنگ وجودی است؛ بنابراین، ضرورت دارد به هر طریق ممکن، این محاصره شکسته شود.

او افزود: چنانچه شرایط فعلی و محاصره دریایی برای چند ماه ادامه یابد، قطعاً پیامد‌های مخربی بر اقتصاد ایران، درآمد‌های صادراتی، تأمین مایحتاج عمومی، تأمین کالا‌های واسطه‌ای بخش صنعت، صادرات غیرنفتی و درآمد‌های ارزی کشور خواهد داشت و می‌تواند منجر به بروز شوک ارزی جدید و اختلال در زنجیره تولید گردد؛ بنابراین، اثرات تخریبی این محاصره دریایی می‌تواند از اثرات عملیات نظامی محدودی که آمریکایی‌ها در جنگ ۳۹ روزه انجام دادند، به‌مراتب بیشتر باشد؛ این موضوع باید به عنوان یک هشدار جدی تلقی شود. ضروری است تمام توان خود را به کار گیریم تا هزینه‌های طرف مقابل را به حدی افزایش دهیم که خود به شکستن محاصره تن دهند.

او بیان کرد: همان‌گونه که با بستن تنگه هرمز و اجرای یک عملیات غیرمنتظره، آنان را وادار به عقب‌نشینی از گزینه نظامی کردیم؛ چرا که افزایش هزینه‌های آمریکا در پی رشد قیمت نفت، کود شیمیایی و سایر مواد اولیه، تداوم آن اقدامات را برای آنان فاقد توجیه کرد.