باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید مراغه چیان پیشکسوت فوتبال در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره ارزیابی اش از وضعیت تیم ملی فوتبال در آستانه جام جهانی اظهار کرد: تیم ملی فوتبال در گروه خوبی قرار گرفته است و اگر خودمان می‌خواستیم قرعه را انتخاب کنیم به این صورت نمی‌توانستیم حریفان خود را برگزینیم. به نظرم تیم ملی فوتبال باید از این گروه بالا برود. اما به این صورت نباید باشد که حریفان خود در جام جهانی به خصوص نیوزیلند را دست‌کم بگیریم.

او افزود: بازی‌های تدارکاتی حریفان نسبت به دیدار‌های دوستانه ایران به مراتب بهتر بوده است و این موضوع تاثیرگذار خواهد بود و رقبا از لحاظ روحی و روانی بهتر از ما هستند.

مراغه چیان درباره اینکه بازی اول با تیم ملی نیوزیلند را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: بازی‌های تدارکاتی که نیوزیلند داشته به مراتب بهتر از ما بوده است و نقاط ضعف خود را متوجه شدند. تیم ملی ایران ۳ بازی درون اردویی برگزار کرد و بازی دوستانه با گامبیا و تیم زیر ۲۱ ساله تیخوانا داشته است. بازیکنان ما تجربه دارند، اما سنشان بالا است. من فکر می‌کنم ما دومین تیم مسن جام جهانی هستیم. به هر حال کادر فنی تیم ملی فوتبال می‌توانست از ۲ سال قبل از جوانان استفاده کند تا در این جام جهانی ۴، ۵ بازیکن جوان می‌توانستند حضور داشته باشند.

پیشکسوت فوتبال درباره اینکه برگ برنده بازی ایران و نیوزیلند چه چیزی است، گفت: اگر فعل خواستن در وجود بازیکنان تیم ملی فوتبال باشد و برای بردن به زمین مسابقه بروند در آن صورت می‌توانند نتیجه خوبی را بگیرند. به هر حال تیم‌هایی که در جام جهانی شرکت می‌کنند هدفشان صعود در جام جهانی است و نمی‌خواهند امتیاز از دست بدهند.

او درباره اینکه دنیس درگاهی می‌تواند به تیم ملی فوتبال راه یابد، گفت: من بازی این بازیکن را ندیدم تا در موردش نظرم را بدهم.

مراغه چیان درباره پیش بینیاش از نتیجه بازی ایران و نیوزیلند گفت: دوست دارم که ایران برنده این بازی شود، اما من فکر می‌کنم این بازی مساوی می‌شود.