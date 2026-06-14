تیم ملی فوتبال برزیل در اولین بازی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل مراکش متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور- درچارچوب مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه C تیم ملی فوتبال برزیل به مصاف مراکش رفت.

در دقیقه ۲۱ پاس عمقی فوق العاده براهیم دیاز به اسماعیل سیباری رسید و او نیز در موقعیت تک به تک با آلیسون بکر با ضربه ای چیپ دروازه را به زیبایی هرچه تمام تر باز کرد تا برخلاف انتظارات مراکش زننده گل اول این دیدار باشد.

برزیلی ها پس از دریافت گل سراپا حمله شدند و در دقیقه ۳۱ وینیسیوس جونیور با حرکتی انفرادی و شوتی پرقدرت دروازه یاسین بونو را باز کرد تا بازی به تساوی کشیده شود.

نیمه اول این دیدار با تساوی ۱ - ۱ به پایان رسید.

در نیمه دوم ۲ تیم علی رغم تلاش هايشان نتوانستند به گل دوم برسند تا در نهایت بازی با تساوی ۱ - ۱ به پایان برسد.