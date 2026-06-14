تیم ملی اسکاتلند در نخستین دیدار خود در جام جهانی ۲۰۲۶ با برتری یک بر صفر مقابل هائیتی، سه امتیاز ارزشمند کسب کرد و موقتاً به صدر جدول گروه C صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - در ادامه رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، تیم‌های ملی هائیتی و اسکاتلند در ورزشگاه  بوستون به مصاف یکدیگر رفتند که این دیدار در نهایت با برتری یک بر صفر شاگردان استیو کلارک به پایان رسید.

در این مسابقه که سباستین مینیه هدایت هائیتی و استیو کلارک سرمربیگری اسکاتلند را بر عهده داشتند، دو تیم بازی نسبتاً پایاپایی را به نمایش گذاشتند. با این حال، کفه ترازو در بیشتر دقایق نیمه نخست به سود اسکاتلند سنگینی می‌کرد.

برتری نماینده اروپا در دقیقه ۲۸ به ثمر نشست؛ جایی که جان مک‌گین با یک ضربه دقیق موفق شد دروازه هائیتی را باز کند و تیمش را پیش بیندازد. پس از این گل، تلاش بازیکنان هائیتی برای جبران نتیجه ثمری نداشت و نیمه نخست با برتری یک بر صفر اسکاتلند به پایان رسید.

در نیمه دوم نیز دو تیم بازی نزدیک و کم‌موقعیتی را ارائه کردند و با وجود تلاش‌های دو طرف، تغییری در نتیجه مسابقه ایجاد نشد. در نهایت، اسکاتلند با حفظ برتری خود موفق شد هائیتی را با نتیجه یک بر صفر شکست دهد و با کسب سه امتیاز، موقتاً در صدر جدول گروه C جام جهانی ۲۰۲۶ قرار بگیرد. جان مک‌گین نیز با تک‌گل خود، نقش اصلی را در نخستین پیروزی اسکاتلندی‌ها در این رقابت‌ها ایفا کرد.

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برچسب ها: تیم اسکاتلند ، جام جهانی 2026
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