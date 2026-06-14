رئیس انجمن تجارت الکترونیک با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه برخی صرافی‌های رمزارزی، این اقدام را تهدیدی علیه زیرساخت‌های مورد استفاده مردم دانست و تأکید کرد کاربران نباید با تصمیم‌های هیجانی دارایی‌های خود را جابه‌جا کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تحریم‌های اخیر آمریکا علیه برخی صرافی‌های بزرگ رمزارزی، این اقدام را حرکتی علیه زیرساخت‌هایی دانست که مردم برای حفظ و انتقال دارایی‌های خود از آنها استفاده می‌کنند و گفت: این زیرساخت‌ها مانند زیرساخت‌های فیزیکی، اهمیت بالایی در زندگی مردم دارند و اصل این اقدام از نگاه ما اقدامی نادرست است.

قاضی درباره ابعاد حقوقی این تحریم‌ها اظهار کرد: هنوز به‌طور کامل مشخص نیست این اقدامات چه آثار حقوقی به همراه خواهد داشت، چراکه تجربه مشابه گسترده‌ای در این زمینه وجود نداشته است. بسیاری از رمزارز‌ها مانند بیت‌کوین ماهیت غیرمتمرکز دارند و تحت تأثیر مستقیم تحریم‌ها قرار نمی‌گیرند، اما برخی رمزارز‌ها که پشتوانه یا مجموعه مدیریتی مشخصی دارند، ممکن است از نظر حقوقی تحت تأثیر قرار بگیرند که بررسی این موضوع نیازمند شفاف‌تر شدن ابعاد مسئله است.
وی افزود: در حال حاضر پیگیری حقوقی این موضوع در دستور کار قرار نگرفته، چراکه هنوز ابعاد دقیق آن مشخص نیست، اما با روشن‌تر شدن شرایط، اقدامات لازم انجام خواهد شد.

تهدید علیه صرافی‌های رمز ارز موضوع جدیدی نیست

رئیس هیئت‌مدیره انجمن تجارت الکترونیک درباره نگرانی کاربران صرافی‌های رمزارزی نیز گفت: تحریم‌های اعلام‌شده متوجه خود صرافی‌هاست، نه افرادی که در این صرافی‌ها حساب دارند یا دارایی‌های خود را نگهداری می‌کنند؛ بنابراین تهدید مستقیمی متوجه کاربران این صرافی‌ها نیست و موضوع اصلی، فشار بر خود مجموعه‌های صرافی است.

قاضی ادامه داد: تهدید علیه صرافی‌های رمزارزی موضوع جدیدی نیست و صرافی‌های ایرانی نیز در سال‌های گذشته همواره با تهدید‌هایی مانند تحریم، حملات سایبری و ریسک‌های مختلف مواجه بوده‌اند، اما تاکنون عملکرد مناسبی داشته‌اند.

وی با اشاره به سازوکار‌های حمایتی این صرافی‌ها گفت: بسیاری از صرافی‌های دیجیتال داخلی بخشی از منابع خود را به‌عنوان پشتوانه و ذخیره جبرانی نگهداری می‌کنند تا در شرایط بحرانی بتوانند پاسخگوی کاربران باشند. تاکنون موردی نداشتیم که یک صرافی داخلی به دلیل تحریم یا حمله سایبری نتوانسته باشد دارایی کاربران را بازگرداند یا گزارشی از از بین رفتن دارایی‌های مردم منتشر شده باشد.

قاضی درباره قانونی بودن فعالیت صرافی‌های رمزارزی در ایران نیز اظهار کرد: این کسب‌وکار‌ها در چارچوب قوانین کشور فعالیت می‌کنند و مجوز‌های لازم را از نهاد‌های مرتبط دریافت کرده‌اند. بانک مرکزی نیز بر اساس سیاست‌های خود، جریان‌های مالی و شیوه‌های پرداخت در این حوزه را کنترل می‌کند تا مدیریت بهتری بر مبادلات مالی وجود داشته باشد.

هشدار نسبت به خروج هیجانی دارایی‌های رمزارزی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برخی توصیه‌ها برای خروج کاربران از صرافی‌های داخلی پس از اعلام تحریم‌ها، هشدار داد: مردم نباید تصمیم‌های هیجانی بگیرند و دارایی‌های خود را به‌صورت شتاب‌زده منتقل کنند.

رئیس انجمن تجارت الکترونیک گفت: انتقال دارایی‌ها به صرافی‌های خارجی می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند، چراکه در گذشته موارد متعددی وجود داشته که برخی صرافی‌های خارجی دارایی کاربران ایرانی را مسدود کرده‌اند؛ بنابراین توصیه نمی‌کنیم کاربران دارایی دیجیتال خود را به صرافی‌های خارجی منتقل کنند.

قاضی افزود: حتی انتقال ناگهانی دارایی‌ها ممکن است مشکلات فنی برای کیف‌پول‌ها ایجاد کند. بهتر است کاربران با آرامش شرایط را بررسی کنند و از تصمیم‌های عجولانه پرهیز کنند.

وی با اشاره به سابقه عملکرد صرافی‌های داخلی اظهار کرد: در گذشته حتی در مواردی که حملات سایبری بزرگی رخ داده، صرافی‌های داخلی توانسته‌اند خسارت کاربران را جبران کنند. این موضوع نشان‌دهنده اعتماد ایجادشده میان کاربران و فعالان این صنعت است.

قاضی در پایان تأکید کرد: انتظار می‌رود صرافی‌های رمزارزی نیز مانند گذشته در شرایط بحرانی، اطلاعات دقیق و شفاف در اختیار مردم قرار دهند و اگر تهدید واقعی ایجاد شد، راهکار‌های لازم را به کاربران اعلام کنند تا این شرایط به بهترین شکل مدیریت شود.

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برچسب ها: تجارت الکترونیک ، رشد اقتصادی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۷ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
چرا امروز از مفاد توافقنامه بین ایران و امریکا هیچی نمی نویسید ؟؟؟؟
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۰ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
اتفاقا باید انجام بدن بنظر من باید همه اسکناس بگیریم بزاریم خونه چون معلوم نیست با حمله سایبری بعدی چه بلایی سر حسابها بیاد ممکنه خالی بشه نمیسه هم فهمید کی بوده
۱
۰
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