باشگاه خبرنگاران جوان؛ غلامرضا نوری قزلجه امروز شنبه در حاشیه اجلاس وزیران کشاورزی کشاورهای عضو بریکس در شهر ایندورا در کشور هند با معاون وزیر کشاورزی روسیه دیدار و بر ضرورت توسعه همکاریهای دوجانبه در بخش مبادلات و تجارت کشاورزی و همچنین اجرای طرحهای مشترک در چارچوب بریکس تاکید کرد.
وزیر جهاد کشاورزی در این دیدار از مواضع دولت و مقامات عالیرتبه روسیه به ویژه حمایتها و ابراز همدردی آنان در قبال تحولات اخیر و تجاوزات صورتگرفته علیه ایران، شهادت رهبر فقید و فرماندهان و هموطنان عزیزمان قدردانی کرد.
وی همچنین از حمایت روسیه از مواضع ایران در جریان مذاکرات کشاورزی بریکس و همکاری دو کشور در فرآیند تدوین بیانیه نهایی این نشست قدردانی کرد و گفت: از همراهی و حمایت روسیه در پیشبرد طرح ابتکاری «بورس غلات بریکس» تشکر میکنم.
نوری قزلجه بر اهمیت استمرار همکاریهای ایران و روسیه در حوزه تأمین کالاهای اساسی گفت: همکاری دو کشور در زمینه تأمین کالاهای اساسی باید تقویت و موانع احتمالی مالی و بانکی میان دو کشور باید رفع شود.
بورس غلات بریکس و توسعه همکاریهای بندری
وزیر جهاد کشاورزی بر ضرورت ایجاد سازوکارهای مالی و بانکی مؤثر برای تسهیل تجارت کشاورزی و تأمین کالاهای اساسی تاکید کرد و افزود: بانکهای مرکزی دو کشور در تسهیل پرداختها و تبادلات تجاری و حمایت از فعالان اقتصادی باید نقش فعالتری داشته باشند، به همین منظور همکاریهای فنی و مالی میان دستگاههای ذیربط دو کشور برای تسهیل تجارت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
وی با اشاره به ضرورت توسعه همکاریها در زمینه حملونقل دریایی و استفاده از ظرفیتهای بندری دو کشور گفت: اجرای بورس غلات بریکس، نیازمند همراهی و حمایت روسیه به عنوان کشور عضو بریکس و همسایه و شریک راهبری ضروری است.
توسعه همکاریهای کشاورزی روسیه و ایران در چارچوب بریکس
نوری قزلجه روسیه در این دیدار با استقبال از نقش فعال ایران در ابتکار بورس غلات بریکس، بر آمادگی کشورش برای همکاری نزدیکتر در زمینه تجارت غلات و توسعه سازوکارهای مشترک در چارچوب بریکس تأکید کرد.
وی بر توسعه همکاریهای دوجانبه با ایران اجرای طرحهای مشترک در چارچوب بریکس تأکید کرد و گفت: از نقش فعال ایران در ابتکار بورس غلات بریکس استقبال میکنیم و برای همکاری نزدیکتر در زمینه تجارت غلات و توسعه سازوکارهای مشترک در چارچوب بریکس آمادگی کامل داریم.
معاون وزیر کشاورزی روسیه با تأکید بر اهمیت روابط راهبردی تهران و مسکو، اعلام کرد: کشورش آمادگی دارد همکاریهای کشاورزی خود را هم در قالب بریکس و هم به صورت دوجانبه با ایران گسترش دهد.
وی اظهار داشت: روسیه برای توسعه بهرهبرداری از ظرفیت بنادر و خطوط حملونقل دریایی و تسهیل صادرات و واردات محصولات کشاورزی آمادگی دارد.
معاون وزیر کشاورزی روسیه با تاکید بر ضرورت توسعه همکاری میان شرکتهای ایرانی و روسی، گفت: تلاش میکنیم موانع همکاریهای لجستیکی در کریدورهای حملونقل رفع و حجم تجارت کشاورزی میان دو کشور افزایش یابد.
دو طرف در این دیدار بر تداوم رایزنیها و تقویت همکاریهای اقتصادی و کشاورزی میان دو کشور تأکید و توافق کردند؛ همکاریهای فنی و مالی میان دستگاههای ذیربط دو کشور برای تسهیل تجارت محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی با جدیت بیشتری دنبال شود.
اجلاس وزیران کشاورزی کشورهای عضو بریکس به مدت ۲ روز (۲۲ و ۲۳ خردادماه) در شهر ایندورا در ایالت مادیهاپرادش در کشور هند برگزار میشود.