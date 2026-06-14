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بعید است پرونده هسته‌ای ایران با آمریکا به توافق نهایی برسد! + فیلم

سردبیر خبرگزاری تسنیم در مورد توافق ایران و آمریکا درباره موضوع هسته‌ای ‌توضیحاتی را ارائه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کیان عبداللهی، سردبیر خبرگزاری تسنیم گفت: به نظر من نباید تصور کرد متن توافق کنونی لزوما آورده بسیار بزرگی برای ایران خواهد داشت، اما برای آمریکا به معنای پذیرش شکست است؛ چرا که طرف مقابل با شعار «تسلیم بدون قید و شرط» وارد شد و به اهداف خود نرسید.

او ادامه داد: من معتقدم احتمال رسیدن به توافق نهایی با آمریکا در موضوع هسته‌ای بسیار ضعیف است و همان‌گونه که در بیش از ۲۰ سال گذشته توافق پایداری حاصل نشده، از این پس نیز رسیدن به توافق نهایی دشوار خواهد بود.

وی افزود: اگر مسئولان به جمع‌بندی اجرای این تفاهم برسند، مهم‌ترین مسئله نحوه اجرا و تفسیر آن است؛ به گونه‌ای که منافع ایران حفظ شود و کشور تضعیف نشود. همان‌طور که تفاهمی با طرف مقابل وجود دارد، باید نوعی تفاهم و اقناع نیز با ملت ایران شکل بگیرد تا مردم احساس سرخوردگی نداشته باشند.

 

 

 

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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۴۲ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
از یک سوراخ حداقل برای چهارمین بار گزیده شدیم 😳 اسم این چییست ؟
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