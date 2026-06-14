باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی از ۲۳ خردادماه تا چهارم تیرماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست و در جریان آن علاوه بر صدها شهروند غیرنظامی و زن و کودک، شماری از نیروهای نظامی و انتظامی کشور از جمله نیروهای فراجا به شهادت رسیدند.

کلیپی با موضوع شهدای جنگ ۱۲ روزه و روایت ایستادگی مردانی که برای دفاع از ایران در میدان حضور داشتند، منتشر شد. این اثر تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تصاویر و روایت‌های کوتاه، بخشی از فداکاری و پایداری افرادی را به تصویر بکشد که در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.

در بخش‌هایی از این کلیپ، تصاویر شهدا نمایش داده می‌شود و مقاومت نیرو‌ها در برابر شرایط دشوار به تصویر کشیده شده است. استفاده از موسیقی حماسی و تصاویر آرشیوی نیز به انتقال حس ایستادگی و مقاومت در این اثر کمک کرده است.

منب: معاونت فضای مجازی صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری