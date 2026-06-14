مردانی که در روزهای سخت جنگ ۱۲ روزه برای دفاع از ایران ایستادگی کردند، در روایتی تصویری بازخوانی شده‌اند؛ روایتی که با مرور تصاویر و نام شماری از شهدا، گوشه‌ای از فداکاری و پایداری آنان را به تصویر می‌کشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نگار شیخ پور - جنگ ۱۲ روزه میان جمهوری اسلامی ایران و رژیم صهیونیستی از ۲۳ خردادماه تا چهارم تیرماه ۱۴۰۴ به وقوع پیوست و در جریان آن علاوه بر صدها شهروند غیرنظامی و زن و کودک، شماری از نیروهای نظامی و انتظامی کشور از جمله نیروهای فراجا به شهادت رسیدند.

کلیپی با موضوع شهدای جنگ ۱۲ روزه و روایت ایستادگی مردانی که برای دفاع از ایران در میدان حضور داشتند، منتشر شد. این اثر تلاش می‌کند با بهره‌گیری از تصاویر و روایت‌های کوتاه، بخشی از فداکاری و پایداری افرادی را به تصویر بکشد که در جریان این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند.

در بخش‌هایی از این کلیپ، تصاویر شهدا نمایش داده می‌شود و مقاومت نیرو‌ها در برابر شرایط دشوار به تصویر کشیده شده است. استفاده از موسیقی حماسی و تصاویر آرشیوی نیز به انتقال حس ایستادگی و مقاومت در این اثر کمک کرده است.

منب: معاونت فضای مجازی صداوسیمای استان چهارمحال و بختیاری 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، شهدای جنگ
خبرهای مرتبط
نماینده آیت‌الله سیستانی:
ملت‌ ایران و عراق در کنار هم متحد و منسجم هستند/ تکریم خانواده شهدا مأموریت ویژه مرجعیت شیعه + تصاویر
از حماسه دفاع مقدس تا خط مقدم مقاومت امروز با حضور بانوان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
شهرکرد در سوگ حسین(ع) سیاه‌پوش شد + تصاویر
همه مسئولان برای تقویت فرهنگ عفاف و امر به معروف احساس مسئولیت کنند
آخرین اخبار
شهرکرد در سوگ حسین(ع) سیاه‌پوش شد + تصاویر
همه مسئولان برای تقویت فرهنگ عفاف و امر به معروف احساس مسئولیت کنند
همه دستگاه‌ها برای برگزاری باشکوه کنگره ۲۷۵۰ شهید پای کار باشند
ترسیم نقشه راه تحقق نظم نوین جهانی، رسالت طلاب در ماه محرم
همایش طلایه داران تبلیغ با مشارکت ۵۰۰ طلبه در ایام محرم