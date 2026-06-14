به گفته دبیر کمیته اشتغال شهرستان فردوس پارسال ۱۳۸ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در این شهرستان پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - صولتی رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دبیر کمیته اشتغال شهرستان فردوس گفت: در سال ۱۴۰۴ در شهرستان فردوس توسط دستگاه‌های عضو کمیته اشتغال ۱۳۸ میلیارد تومان تسهیلات برای ایجاد ۷۳۶ فرصت شغلی پرداخت شده است.

او افزود: پارسال ۱۰۶۰ فرصت شغلی در شهرستان ایجاد شده که معادل ۱۰۲ درصد تعهد اشتغال شهرستان بوده است.

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صولتی اظهار کرد: براساس داده‌های سامانه رصد مشخص شده که ۴۲ درصد از افراد متقاضی ثبت شغل، فارغ التحصیلان دانشگاهی بوده‌اند و ۲۱۸ مورد بازدید نیز از تسهیلات اشتغال انجام شده است.

استیری فرماندار شهرستان فردوس نیز ضمن ابراز رضایت از عملکرد مطلوب بانک‌ها در پرداخت تسهیلات اشتغال در سال گذشته که تا پایان اردیبهشت جذب شده است، گفت: بعد از پرداخت تسهیلات مهمترین موضوع نظارت بر نحوه مصرف و جذب تسهیلات است.

برچسب ها: تسهیلات اشتغال ، کمیته اشتغال
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