باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - سرهنگ میرزایی فرمانده انتظامی شهرستان سربیشه گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت طلا و جواهرات در سطح شهرستان سربیشه، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

او افزود: مأموران انتظامی پاسگاه لانو با انجام تحقیقات میدانی و اقدامات پلیسی، سارق را شناسایی و پس از هماهنگی با مراجع قضائی در یک عملیات ضربتی دستگیر که به یک فقره سرقت طلا و جواهرات به ارزش حدود یک میلیارد ریال اعتراف کرد.

سرهنگ میرزایی با اشاره به اینکه طلاجات کشف شده تحویل مالباخته شد که این اقدام به موقع پلیس موجب خرسندی و ابراز رضایت این شهروند شد، تصریح کرد: متهم دستگیر شده با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.

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همچنین سرهنگ حسن دشتستانی فرمانده انتظامی شهرستان نهبندان گفت: مأموران کلانتری ۱۱ شهرستان حین گشت زنی در سطح شهر مشاهده کردند فردی در حال جمع آوری آهن آلات از یک باب منزل فاقد سکنه می‌باشد که پس از بررسی مشخص شد نامبرده سارق بوده و قصد سرقت آهن آلات را داشته است.

او افزود: مأموران با هماهنگی مقام قضائی متهم را دستگیر و جهت سیر مراحل قانونی به کلانتری دلالت دادند.