شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماع اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و پنجمین اجتماع اقتدار و مقاومت، مردم مؤمن و وطن دوست شهرستان ماهدشت استان البرز با پرچم‌گردانی و سردادن شعار‌های حماسی، بر تداوم ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و به فرمان‌های رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.

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منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

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