شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماع اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

بررسی تیمهای حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶؛ماشین فوتبال اروپا با نسل جدید برگشت
باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و پنجمین اجتماع اقتدار و مقاومت، مردم مؤمن و وطن دوست شهرستان ماهدشت استان البرز با پرچمگردانی و سردادن شعارهای حماسی، بر تداوم ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی تأکید کردند و به فرمانهای رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز
برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.