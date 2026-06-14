شهروندخبرنگار ما تصاویری از اجتماع اقتدار و مقاومت در شهرستان ماهدشت استان البرز را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در صد و پنجمین اجتماع اقتدار و مقاومت، مردم مؤمن و وطن دوست شهرستان ماهدشت استان البرز با پرچم‌گردانی و سردادن شعار‌های حماسی، بر تداوم ایستادگی در برابر دشمنان و حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی تأکید کردند و به فرمان‌های رهبر عظیم الشان انقلاب اسلامی لبیک گفتند.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شکرالله رحمانی - محسن رحمانی - البرز

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت + عکس

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

جلوه‌هایی از شور حماسی مردم انقلابی ماهدشت در تجمعات اقتدار و مقاومت

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برچسب ها: سوژه خبری ، تجمع ها ، مردم انقلابی ، شهادت
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