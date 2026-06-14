باشگاه خبرنگاران جوان ؛ محبوبه کباری - روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در سراسر کشور با وجود چالش‌های اقتصادی و اجرایی همچنان با قدرت ادامه دارد و مسئولان حوزه مسکن، تکمیل و تحویل واحد‌های این طرح را از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری عنوان می‌کنند. نکته قابل توجه آنکه حتی در دوران جنگ تحمیلی سوم نیز اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در بخش‌های مختلف کشور متوقف نشد و عملیات ساخت‌وساز با سرعت مطلوبی ادامه یافت؛ به‌طوری‌که هیچ‌یک از پروژه‌ها حتی برای یک روز نیز تعطیل نشدند.

بر اساس آخرین پیگیری‌ها، بخشی از پروژه‌های نهضت ملی مسکن در مراحل اجرای اسکلت، سفت‌کاری، نازک‌کاری و آماده‌سازی زیرساخت‌ها قرار دارند و بخش دیگری نیز در انتظار تکمیل عملیات اجرایی یا تأمین برخی خدمات زیربنایی هستند. مسئولان اجرایی تأکید دارند که با وجود محدودیت‌های مالی، نوسانات قیمت مصالح ساختمانی و برخی تأخیر‌ها در تأمین زیرساخت‌های خدماتی، روند پیشرفت طرح‌ها در ماه‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته و تلاش می‌شود واحد‌ها در زمان‌بندی تعیین‌شده به متقاضیان تحویل شوند.

نهضت ملی مسکن به‌عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های دولت در حوزه تأمین مسکن، با هدف کاهش فشار ناشی از اجاره‌نشینی، افزایش عرضه واحد‌های مسکونی و پاسخگویی به نیاز متقاضیان آغاز شده است. در همین راستا، استان‌ها و شهر‌های جدید مأموریت یافته‌اند با همکاری دستگاه‌های اجرایی، موضوعاتی همچون تأمین زمین، انشعابات، زیرساخت‌ها و عملیات ساخت را در قالب برنامه‌های مختلف دنبال کنند. در این میان، تسریع در تخصیص زمین، تسهیل فرآیند‌های اداری و تقویت همکاری میان پیمانکاران و دستگاه‌های خدمات‌رسان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار در پیشبرد پروژه‌ها به شمار می‌رود.

بیش از ۱۲۲ هزار واحد نهضت ملی مسکن قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی بستند

طبق آخرین آمار‌های اعلام‌شده، در ابتدای فعالیت دولت چهاردهم حدود ۷۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن دارای قرارداد مشارکت مدنی با شبکه بانکی بودند، اما این رقم اکنون به ۱۲۲ هزار و ۱۶۴ واحد افزایش یافته است. به این ترتیب، بیش از ۸۶ درصد پروژه‌های مسکن حمایتی از قرارداد مشارکت مدنی برخوردار شده‌اند.

همچنین طی یک سال و نیم گذشته، حدود ۳۷.۵ همت منابع مالی جدید برای پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید تأمین شده که نتیجه آن افزایش میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها از ۱۸.۷ درصد در شهریورماه ۱۴۰۳ به ۳۹.۴ درصد در شرایط کنونی بوده است. در صورت احتساب پروژه‌های کارگاهی، این میزان پیشرفت به ۴۲ درصد می‌رسد.

در همین زمینه، شهرام ملکی، مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید، با اشاره به آخرین وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۸۰۰ هزار واحد مسکن حمایتی در سطح کشور در دست ساخت است که از این تعداد، ۱۴۲ هزار واحد در ۱۷ شهر جدید قرار دارد.

وی افزود: با تأکید وزیر راه و شهرسازی، در گام نخست صدور پروانه‌های ساختمانی در دستور کار قرار گرفت. در سال ۱۴۰۳ حدود ۸۹ هزار واحد دارای پروانه ساختمانی بودند، اما این تعداد اکنون به ۱۴۰ هزار واحد افزایش یافته است.

ملکی ادامه داد: در گام دوم، اتصال پروژه‌ها به نظام بانکی و بهره‌مندی از تسهیلات مالی مستلزم صدور پروانه ساختمانی بود. در این بخش، ۷۶ هزار واحد تحویل گرفته شد که با پیگیری‌های صورت‌گرفته از سوی وزیر راه و شهرسازی و برگزاری نشست‌های مشترک با شبکه بانکی کشور، تعداد واحد‌های دارای قرارداد مشارکت مدنی به ۱۲۲ هزار و ۱۶۴ واحد رسیده است.

اتمام اجرای فونداسیون ۱۰۸ هزار واحد مسکن حمایتی در شهر‌های جدید

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید با تشریح وضعیت اجرایی پروژه‌ها اظهار کرد: تاکنون عملیات فونداسیون بیش از ۱۰۸ هزار واحد مسکونی به پایان رسیده و حدود ۱۰۰ هزار واحد نیز در مرحله اجرای اسکلت و سقف قرار دارند یا این مرحله را پشت سر گذاشته‌اند. همچنین ۳۸ هزار واحد وارد مرحله نازک‌کاری شده و ۸ هزار و ۱۲۴ واحد نیز در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

در عین حال، با توجه به افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز و رشد قیمت مصالح ساختمانی در کشور، موضوع افزایش آورده متقاضیان همواره یکی از مباحث مطرح در اجرای این طرح بوده است. در همین رابطه، ملکی با اشاره به میزان مشارکت مالی متقاضیان گفت: آورده متقاضیان از ۱۹ همت به ۴۶ همت افزایش یافته و حدود ۲۹ همت منابع جدید از سوی متقاضیان وارد پروژه‌ها شده است. همچنین میزان تسهیلات بانکی پرداختی از ۱۸.۵ همت به ۲۹ همت افزایش یافته است.

هیچ‌گونه افزایش جدیدی در قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعمال نشده است

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید درباره قیمت تمام‌شده واحد‌های نهضت ملی مسکن نیز اظهار کرد: مبنای محاسبه و دریافت هزینه از متقاضیان، قرارداد‌های منعقدشده و آخرین ابلاغیه‌های وزارت راه و شهرسازی است و در حال حاضر هیچ‌گونه افزایش جدیدی در قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن اعمال نشده است.

وی تأکید کرد: قرارداد‌های موجود و ضوابط تعدیل پیش‌بینی‌شده در همان قرارداد‌ها ملاک عمل قرار دارد و فراتر از این چارچوب، برنامه‌ای برای افزایش قیمت واحد‌های نهضت ملی مسکن وجود ندارد.

ملکی همچنین درباره قرارداد‌های ساخت و احتمال افزایش قیمت پروژه‌ها گفت: مبنای عمل میان شرکت عمران شهر‌های جدید به‌عنوان کارفرما و پیمانکاران، قرارداد‌های منعقدشده است و در شرایط کنونی هیچ برنامه‌ای برای افزایش قیمت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار ندارد.

وی خاطرنشان کرد: هرچه زمان اجرای پروژه‌ها طولانی‌تر شود، هزینه‌های ساخت نیز تحت تأثیر شرایط اقتصادی و افزایش هزینه‌های اجرایی قرار خواهد گرفت. از این‌رو، تسریع در تأمین منابع مالی و تکمیل پروژه‌ها از مهم‌ترین اولویت‌های دولت و وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود.

در همین راستا، فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، با تأکید بر نقش کلیدی شبکه بانکی در پیشبرد پروژه‌های مسکن حمایتی اظهار داشت: منابع بانکی موتور محرک نهضت ملی مسکن هستند. بانک‌ها باید فراتر از نگاه صرفاً اقتصادی، مسئولیت اجتماعی خود را در قبال تأمین مسکن اقشار هدف ایفا کنند و دولت نیز از تمامی ابزار‌های قانونی برای تسهیل این فرآیند بهره خواهد گرفت.

بررسی روند اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد که این طرح علاوه بر تأمین مسکن مورد نیاز متقاضیان، می‌تواند نقش مؤثری در بهبود وضعیت بازار مسکن، افزایش عرضه واحد‌های مسکونی و بازگشت رونق به بازار خرید و فروش مسکن در کشور ایفا کند؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان، یکی از مهم‌ترین الزامات ایجاد تعادل در بازار مسکن به شمار می‌رود.