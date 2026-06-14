باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - استاندار البرز در برنامه نگاه مردم در ادامه به تغییرات ایجادشده در مجموعه زندان رجایی‌شهر اشاره کرد و گفت: یکی از دستاورد‌های سفر رئیس قوه قضاییه در ۶ اسفند ۱۴۰۴، آغاز روند برداشتن دیوار‌های زندان رجایی‌شهر بود.

وی افزود: این زندان در مساحتی حدود ۶۳ هکتار یا ۶۳۰ هزار متر مربع قرار دارد و تغییر کاربری آن به‌طور کامل انجام شده است. سهم شهرداری نیز مشخص شده و تصمیم بر آن است که این مجموعه به دانشگاه فرهنگیان واگذار شود، هرچند این موضوع همچنان در حال پیگیری است.

استاندار البرز در برنامه نگاه مردم گفت: بخشی از این مجموعه نیز به فعالیت‌های فرهنگی و کتابخانه اختصاص خواهد یافت و این موضوع در چارچوب دستور رئیس قوه قضاییه دنبال می‌شود.



وی در ادامه درباره سفر رئیس‌جمهور به البرز نیز اظهار کرد: قرار بود سفر استانی رئیس‌جمهور به البرز در ۱۶ اسفند انجام شود و تمام جلسات و هماهنگی‌ها نیز در نهاد ریاست‌جمهوری و استانداری صورت گرفته بود، اما وقوع جنگ مانع انجام این سفر شد.

عبداللهی در برنامه زنده تلویزیونی تأکید کرد: به محض آغاز دوباره سفر‌های استانی رئیس‌جمهور، البرز نخستین مقصد خواهد بود.



استاندار البرز با اشاره به پروژه‌های آماده افتتاح در استان گفت: در حوزه آموزش، پروژه ۹۰ مدرسه با ۱۲۰ کلاس درس در دست اجراست که بخشی از آنها به‌زودی افتتاح خواهد شد.

وی همچنین از افتتاح بیمارستان کمالشهر و آغاز به‌کار مرکز درمانی و تشخیص سرطان امام علی (ع) خبر داد و افزود: این مرکز خدمات بسیار ارزشمندی ارائه می‌دهد و روزانه ۱۰۰ بیمار سرطانی را تحت درمان قرار می‌دهد. از صدا و سیما نیز درخواست می‌شود گزارشی ویژه از این مرکز تهیه کند.

عبداللهی همچنین از افتتاح ورزشگاه ۶ هزار نفری چندمنظوره استان خبر داد و به مجری سیمای البرز گفت: این ورزشگاه ظرفیت آن را دارد که حتی به‌عنوان جایگزینی برای ورزشگاه انقلاب تهران مورد استفاده قرار گیرد.