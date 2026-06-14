باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی سبحانی از فعالان حوزه فرش و منتخب مجموعهدار برتر از سوی سازمان جهانی موزهها (ICOM) در برنامه «رهیافت» گفت: فعالیت در حوزه فرش را از کودکی آغاز کردم و خانوادهام نیز از گذشته در این حرفه مشغول بودند.
وی با اشاره به اهمیت فرهنگسازی در این حوزه افزود: لازم است نسل جدید به ارزش و سرمایه فرهنگی فرش دستباف باور داشته باشد. در سالهای اخیر به دلیل تبلیغات گسترده و قیمت پایینتر، فرش ماشینی توجه بیشتری از سوی مردم جلب کرده است.
سبحانی در برنامه رهیافت ادامه داد: برگزاری نمایشگاههای فصلی فرش در استان البرز میتواند انگیزه خرید مردم را تقویت کند. تولیدات مجموعه ما کاملاً سنتی است، اما باید توجه داشت که کشورهای رقیب مانند هند و برخی کشورهای دیگر با شناخت سلیقه مشتریان، انواع فرش و کفپوش را تولید و عرضه میکنند.
وی با تأکید بر تغییر سلیقه نسل جدید گفت: تنوع رنگ، طرح و بهروزرسانی در صنعت فرش دستباف ضروری است تا بتوان نیاز مخاطبان، بهویژه نسل جوان را تأمین کرد. نوآوری بیشتر در فرشهای اعلا و ابریشمی دیده میشود و لازم است این رویکرد در سایر تولیدات نیز گسترش یابد.
این فعال حوزه فرش در برنامه زنده رهیافت افزود: برای افزایش رونق بازار، طرحهای فروش اقساطی فرش نیز در نظر گرفته شده است تا مردم بتوانند راحتتر خرید کنند.
سبحانی با اشاره به پیشینه فرشبافی در استان البرز گفت: در این استان سه منطقه مهم فرشبافی وجود داشته است. منطقه «آجیندوجین» در محدوده کردان که فرشهای بسیار ارزشمندی در آن بافته میشد و در سال ۱۳۹۹ به ثبت ملی رسید. در مجموعه شخصی خود فرشی از این منطقه دارم که قدمت آن به حدود ۲۰۰ سال پیش بازمیگردد.
وی در برنامه زنده رهیافت افزود: منطقه دیگر اشتهارد است که شاهسونها در آن به فرشبافی مشغول بودند و همچنین طالقان بالا و پایین که منشأ فرش کلاردشت محسوب میشود. این فرشها بهویژه به دلیل رنگ آبی خاص و منحصربهفردشان شناخته میشوند.
سبحانی در پایان این گفتوگو رادیویی تأکید کرد: احیای هنر فرشبافی اهمیت زیادی دارد. در ارزش یک فرش حدود ۲۰ درصد مربوط به مصالح و مواد اولیه است و ۸۰ درصد آن به دسترنج بافنده مربوط میشود. بنابراین باید دستمزد بافندگان بهگونهای باشد که بتوانند از این راه امرار معاش کنند.