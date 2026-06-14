باشگاه خبرنگاران جوان؛ فرزانه صادق، امروز به همراه معاونان این وزارتخانه، با حضور در حسینیه جماران با آیت‌الله سید حسن خمینی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

در این نشست، گزارش عملکرد ۴۰ روزه وزارت راه و شهرسازی در ایام «جنگ رمضان» و همچنین اقدامات انجام‌شده برای بازسازی واحد‌های مسکونی آسیب‌دیده ارائه شد.

مدیریت بحران و تداوم خدمات حمل‌ونقل

وزیر راه و شهرسازی در این دیدار اظهار داشت: با وقوع جنگ تحمیلی سوم، ستاد مدیریت بحران وزارت راه و شهرسازی بلافاصله برای تسهیل در جابه‌جایی کالا‌های اساسی و تردد مسافران تشکیل شد. با وجود آسیب‌دیدگی رادار‌های هوایی و حملات مکرر به فرودگاه مهرآباد، با اتخاذ تدابیر فوری، آسمان کشور در کمتر از ۴۵ دقیقه بسته شد و مدیریت حمل‌ونقل هوایی به شبکه ریلی و جاده‌ای منتقل شد.

وی با اشاره به تخصیص سهمیه گازوئیل، لاستیک و دیگر موارد به کامیون‌های فعال در حمل کالا‌های اساسی افزود: با هماهنگی‌های به‌عمل‌آمده، پایانه‌های مسافربری جاده‌ای و ریلی به‌طور شبانه‌روزی فعال بودند و با حذف بروکراسی‌های اداری به موجب مصوبه دولت، روند ترخیص کالا از بنادر با سرعت و به‌شکل جهادی دنبال شد. علاوه بر این، با تغییر روند جابه‌جایی کالا‌های ضروری از بنادر جنوبی به بنادر شمالی و فعال‌سازی دیپلماسی حمل‌ونقل با کشور‌های همسایه، جریان ورود کالا‌های اساسی بدون وقفه تداوم یافت.

صادق تصریح کرد: با بهره مندی از دیپلماسی حمل و نقل، به ارکان تصمیم گیرنده ظرفیت حمل ۱۱۰ هزار میلیون تن کالا را اعلام کردیم.

بازسازی زیرساخت‌ها و سکونتگاه‌های آسیب‌دیده

صادق با اشاره به ترمیم آسیب‌های وارده به ابنیه، پل‌ها و مسیر‌های ریلی در کمتر از ۴۸ ساعت، تصریح کرد: پروژه‌های راه و مسکن در این دوره متوقف نشد و تلاش‌های جهادی کارکنان و پیمانکاران، زمینه‌ساز عبور از دشواری‌های جنگ شد.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در این ایام بیش از ۱۱۰۰ سکونتگاه به‌طور کامل تخریب شد، افزود: به غیر از تهران، مسئولیت بازسازی به بنیاد مسکن سپرده شد. با نظارت ستاد وزارتخانه و همکاری سازمان نظام مهندسی، وام ودیعه مسکن توسط بانک مسکن به افراد واجد شرایط در کمتر از سه روز پرداخت شد.

وی همچنین از تداوم بازسازی واحد‌های آسیب‌دیده در شهر‌های کوچک و روستا‌ها و بازگشت موفقیت‌آمیز ۲۳ هزار زائر حج از مجموع ۳۲ هزار نفر، با وجود شرایط بحرانی خبر داد.

تبیین قدرت و تاب‌آوری ساختار حاکمیتی توسط یادگار امام (ره)

در ادامه این دیدار، آیت‌الله سید حسن خمینی با قدردانی از زحمات مجموعه وزارت راه و شهرسازی، اقدامات این وزارتخانه را مایه مباهات دانست و اظهار داشت: روز‌های سختی را پشت سر گذاشتیم که در آن، قدرت انقلاب و ساختار حاکمیتی ایران برای عبور از بحران‌ها به اثبات رسید.

تولیت آستان مقدس امام خمینی (ره) با تأکید بر بلوغ نظام اداری کشور گفت: دولت ایران در این بحران نشان داد ساختار محکمی دارد که وابسته به هیچ فردی نیست و با وجود هجمه‌های وارده، بسیار سرافراز بیرون آمد.

وی با بیان اینکه «باید به تصمیمات اتخاذشده از سوی دولت احترام بگذاریم»، افزود: اختلاف و دعوا در شرایط کنونی نتیجه‌بخش نخواهد بود؛ بنابراین لازم است با بهره‌گیری از خرد و عقلانیت، از «منیت» فاصله بگیریم و با اتحاد در مسیر منافع ملی گام برداریم.

آیت‌الله سید حسن خمینی در پایان با اشاره به ویژگی‌های کابینه دولت چهاردهم، بیان کرد: حضور مدیران با تجربه در تیم‌های مدیریتی و اجرایی، سرمایه‌ای برای کشور است و نباید با تخریب و تخطئه، مانع از حرکت کلان نظام شد؛ چرا که تمامی تصمیمات کلان کشور زیر نظر رهبر انقلاب اتخاذ می‌شود.