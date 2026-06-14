کارشناس دینی گفت: اقتدار هر کشور به میزان انسجام جامعه و حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های حساس وابسته است و مسجد و میدان، کانون تولید وحدت و قدرت نرم در جمهوری اسلامی به شمار می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - علی‌بخشی، کارشناس دینی با حضور در برنامه زنده «امروز البرز» با اشاره به اهمیت نگاه کلان به مفهوم جامعه اظهار کرد: برای فهم یک جامعه باید آن را فراتر از افراد پراکنده دید و دلیل "ما بودن" آن را شناخت. هیچ ملت یا کشوری صرفاً با قانون و مقررات پابرجا نمی‌ماند، بلکه این مردم هستند که با همدلی و وحدت، کشور را استوار نگه می‌دارند.

وی با بیان اینکه در این میان مساجد نقش بنیادین دارند، افزود: مسجد تنها مکانی برای عبادت فردی نیست؛ بلکه فضایی برای شکل‌گیری اعتماد و تقویت سرمایه اجتماعی است. در مسجد، مردم در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند، ارزش‌های مشترک می‌سازند و به افق واحدی دست پیدا می‌کنند. در چنین شرایطی، مسجد به نماد اعتماد و ارزش در جامعه ایرانی تبدیل می‌شود.

علی‌بخشی در برنامه زنده تلویزیونی ادامه داد: در کنار مسجد، میدان نیز محل بروز و ظهور ارزش‌ها و سرمایه‌هایی است که در بستر مسجد شکل گرفته‌اند. مسجد و میدان را باید محل تجلی وحدت ملی دانست. حماسه‌ای که مردم طی ۱۰۰ شب گذشته در سراسر کشور رقم زدند، نماد اقتدار ملی، یکدلی و انسجام ملت است.

وی با تأکید بر اینکه اقتدار یک کشور به میزان انسجام اجتماعی آن وابسته است، گفت: مسجد و میدان محل تبدیل جمعیت به ملت هستند. زمانی که مردم در صحنه حاضر می‌شوند، سه اتفاق مهم رخ می‌دهد؛ نخست تقویت اعتماد اجتماعی، دوم تقویت هویت ملی و سوم افزایش توان کنش جمعی.

این کارشناس مسائل اجتماعی در ادامه با اشاره به شرایط جنگ روانی و رسانه‌ای افزود: هدف دشمن در این فضا، تضعیف ذهن و اعتقادات مردم و ضربه به اعتماد عمومی است. در چنین شرایطی، مسجد و میدان صرفاً مکان‌هایی برای حضور فیزیکی نیستند، بلکه دو سنگر مهم قدرت نرم جمهوری اسلامی و مراکز تولید وحدت و انسجام ملی به شمار می‌روند.

وی در پایان حضور در برنامه زنده امروز البرز تصریح کرد: تقویت مسجد و میدان تنها یک ضرورت فرهنگی نیست، بلکه ضرورتی اجتماعی، سیاسی و راهبردی برای حفظ اقتدار و انسجام ملی کشور است.

برچسب ها: مسجد ، انسجام ملی
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