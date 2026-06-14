بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی، پیش بینی می‌شود دمای متوسط زمین در پنج سال آینده (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) در سطوح بی‌سابقه کنونی باقی بماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس گزارش جدید سازمان جهانی هواشناسی، پیش بینی می‌شود دمای متوسط زمین در پنج سال آینده (۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰) در سطوح بی‌سابقه کنونی باقی بماند یا بسیار نزدیک به رکورد‌های ثبت شده باشد. همچنین انتظار می‌رود نرخ افزایش دما در منطقه قطب شمال از میانگین جهانی بیشتر باشد.

برآورد‌ها نشان می‌دهد که میانگین دمای سالانه جهان در فاصله ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ بین ۱٫۳ تا ۱٫۹ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین دوره ۱۸۵۰ تا ۱۹۰۰ (دوره پیشاصنعتی) خواهد بود. بر اساس این گزارش، با احتمال ۸۶ درصد، یکی از سال‌های این دوره از سال ۲۰۲۴ گرم‌تر خواهد شد و رکورد جدیدی به عنوان گرم‌ترین سال ثبت‌شده جهان به جا خواهد گذاشت.

همچنین با احتمال ۹۱ درصد، میانگین دمای نزدیک سطح زمین، حداقل در یکی از سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰، به طور موقت از آستانه ۱٫۵ درجه سلسیوس بالاتر از سطح پیشاصنعتی عبور خواهد کرد. این آستانه پیشتر در سال ۲۰۲۴ هم به طور موقت شکسته شد؛ سالی که دمای متوسط جهانی حدود ۱٫ ۵۵ درجه سلسیوس بالاتر از میانگین دوره پیشاصنعتی ثبت شد.

بر اساس پیش بینی‌های ارائه شده برای دمای منطقه گرمسیری مرکزی اقیانوس آرام (منطقه نینو ۳.۴) شرایط برای شکل گیری پدیده ال نینو مهیاست و احتمال وقوع آن به ویژه در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ افزایش می‌یابد. 

دکتر لئون هرمانسون، نویسنده اصلی این گزارش، می‌گوید: با توجه به احتمال شکل گیری ال نینو در اواخر سال ۲۰۲۶، این احتمال وجود دارد که سال آینده یعنی سال ۲۰۲۷ رکورد جدیدی را به ثبت رسانده و به گرمترین سال تاریخ مشاهدات تبدیل شود.

منبع: سازمان هواشناسی

برچسب ها: هواشناسی ، گرم شدن زمین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۶ ۲۴ خرداد ۱۴۰۵
سیاره زمین داره تبدیل میشه به جهنم
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