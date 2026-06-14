باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - لیلا آبجار، مدیرعامل و مؤسس خانه شبانهروزی بهزیستی، در برنامه «نگاه مردم» که به واکاوی مشکلات زنان سرپرست خانوار در استان البرز اختصاص داشت، به تحلیل ابعاد مختلف این معضل پرداخت.
آبجار با اشاره به ویژگیهای جمعیتی استان البرز به مجری سیمای البرز اظهار کرد: البرز به دلیل مهاجرپذیری بالا و قرارگیری در موقعیت جغرافیایی به عنوان پل ارتباطی میان چندین استان مهم کشور، میزبان اقوام متنوعی است. متأسفانه بخش
قابلتوجهی از این مهاجران در مناطق حاشیهنشین سکنی میگزینند و با چالشهای متعدد اقتصادی دستبهگریبان هستند.
این فعال حوزه بانوان با تأکید بر اینکه آسیبهای اجتماعی نظیر اعتیاد و طلاق، بار مضاعفی را بر دوش زنان سرپرست خانوار میگذارد، افزود: در این شرایط، مادران سرپرست خانوار به تنهایی مجبور به تحمل بار سنگین معیشتی و مسئولیتهای تربیتی هستند که متأسفانه با مشکلاتی نظیر فقدان مهدکودک در نزدیکی محل کار و فشارهای روانی ناشی از تأمین هزینهها همراه است.
آبجار در ادامه راهکارهایی را برای بهبود وضعیت این بانوان و نسل آینده ارائه داد و گفت: ضروری است آموزشهایی با محوریت اهمیت جایگاه خانواده، آمادگی برای شرایط سخت زندگی و مهارتهای تعاملات اجتماعی در مدارس و دانشگاهها برای دختران نهادینه شود تا آنان به عنوان مادران آینده، از آمادگی روحی و روانی لازم برای مواجهه با مشکلات برخوردار باشند.
وی با تأکید بر لزوم خودباوری و رشد فردی افزود: بانوان باید با تقویت تفکر و اندیشه، در برابر مشکلات زندگی تصمیمات صحیح اتخاذ کرده و در مسیر رشد خود متوقف نشوند.
فعال حوزه زنان در برنامه زنده نگاه مردم مطرح کرد: ایجاد چتر حمایتی منسجم برای فرزندانِ بدون سرپرست و مادرانی که به دلیل ناتوانی جسمی یا روحی قادر به اداره زندگی نیستند، باید در اولویت برنامههای حمایتی قرار گیرد.