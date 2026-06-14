باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رسانه‌های دولتی کره شمالی روز یکشنبه گزارش دادند که پیونگ‌یانگ خلع سلاح هسته‌ای را موضوعی اعلام کرد که «به طور برگشت‌ناپذیر خاتمه یافته است». این انتقاد پس از آن صورت گرفت که واشنگتن و سئول در نشست پنج‌شنبه گروه مشورتی هسته‌ای، هدف مشترک خود را برای خلع سلاح هسته‌ای پیونگ‌یانگ تکرار کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه کره شمالی به خبرگزاری مرکزی کره گفت: «ذکر خلع سلاح هسته‌ای طرف دیگر درگیر یک بحث غیرمنطقی و رویای خیالی است.» این سخنگوی افزود: «لفاظی‌های بی‌معنی ایالات متحده و نیرو‌های دست نشانده آن علیه کره شمالی و همکاری آنها در ایجاد تهدید هسته‌ای علیه آن هرگز نمی‌تواند بر موضع برگشت‌ناپذیر کره شمالی به عنوان یک کشور هسته‌ای تأثیر بگذارد. "خلع سلاح هسته‌ای" موضوعی است که به طور برگشت‌ناپذیر خاتمه یافته است.»

این سخنگوی همچنین گفتگوی گسترش بازدارندگی بین ایالات متحده و ژاپن را که هفته گذشته برگزار شد و دو کشور در آن تعهد خود را به "خلع سلاح کامل هسته‌ای" کره شمالی تکرار کردند، رد کرد و اعلام کرد که مهم نیست آمریکا، ژاپن و کره جنوبی چقدر سخت گیری کنند، هرگز موضع کنونی کره شمالی را به عنوان یک کشور هسته‌ای تغییر نخواهند داد.

منبع: آناتولی